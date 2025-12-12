Projeto do CPN - Divulgação

Projeto do CPNDivulgação

Publicado 12/12/2025 20:26 | Atualizado 12/12/2025 21:23

Itaguaí - O prefeito interino de Itaguaí, anunciou na tarde desta sexta-feira(12) a retomada do projeto do Centro de Parto Normal (CPN) e do complexo que irá abrigar a Maternidade Nossa Senhora da Guia, um dos mais aguardados da área da saúde na cidade metropolitana do Rio.

Prefeito Haroldo no canteiro de obras que vai abrigar a nova unidade de saúde Divulgação



Após meses de paralisação, o projeto como um todo foi retomado e, neste momento, as obras passam a ser iniciadas efetivamente no local. A iniciativa marca um novo avanço para a saúde pública do município.



As obras serão viabilizadas com investimentos do Novo PAC, garantindo a implantação de um modelo de parto humanizado, com estrutura adequada e foco no cuidado à gestante e ao recém-nascido.



A maternidade, por sua vez, resgata um símbolo histórico de Itaguaí. O Hospital Nossa Senhora da Guia foi palco do nascimento de gerações de moradores e representa um patrimônio afetivo da cidade.



- O que por muitos anos foi apenas promessa, hoje começa a sair do papel. Estamos trabalhando para deixar um legado concreto para a cidade - afirmou.



A gestão municipal segue articulando novos projetos e investimentos nas áreas prioritárias, com foco na ampliação do acesso, na melhoria da qualidade e na humanização dos serviços públicos de saúde.