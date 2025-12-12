Projeto do CPNDivulgação
Após meses de paralisação, o projeto como um todo foi retomado e, neste momento, as obras passam a ser iniciadas efetivamente no local. A iniciativa marca um novo avanço para a saúde pública do município.
As obras serão viabilizadas com investimentos do Novo PAC, garantindo a implantação de um modelo de parto humanizado, com estrutura adequada e foco no cuidado à gestante e ao recém-nascido.
A maternidade, por sua vez, resgata um símbolo histórico de Itaguaí. O Hospital Nossa Senhora da Guia foi palco do nascimento de gerações de moradores e representa um patrimônio afetivo da cidade.
O prefeito Haroldo Jesus destacou que a retomada do projeto simboliza uma nova fase para a saúde pública municipal.
A gestão municipal segue articulando novos projetos e investimentos nas áreas prioritárias, com foco na ampliação do acesso, na melhoria da qualidade e na humanização dos serviços públicos de saúde.
