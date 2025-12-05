Alexandre Severino Rodrigues dos SantosDivulgação/Reprodução Rede Social
PM suspeito de matar sobrinho em Itaguaí é preso
O militar foi localizado na zona sul do Rio. A motivação segundo a polícia seria desentendimento familiar
Itaguaí volta à rota de investimentos federais com retorno de Haroldo à prefeitura
Prefeito interino busca destravar maternidade e Centro de Parto Normal com apoio do Ministério da Saúde
Itaguaí cancela contrato de Natal
Por orientação do MPRJ. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município na última sexta-feira
STF derruba liminar que mantinha Dr.Rubão à frente da prefeitura de Itaguaí
E quem volta ao cargo de prefeito interino é o atual presidente da Câmara Haroldo de Jesus, PDT. É a segunda mudança no comando do executivo municipal em menos de um ano
ITAPREVI emite nota oficial sobre investimentos e garante pagamentos em dia
A nota assinada pela presidente do instituto, Fernanda Pereira da Silva, tranquiliza os aposentados e pensionistas. "Não haverá qualquer impacto no pagamento da folha previdenciária do instituto e 13º salário"
Centro Odontológico de Itaguaí atende 120 pacientes por dia
Unidade recebe moradores encaminhados pela atenção básica para tratamentos especializados
