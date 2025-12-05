Alexandre Severino Rodrigues dos Santos - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 05/12/2025 17:43 | Atualizado 05/12/2025 17:44

Itaguaí - Foi preso nesta sexta-feira(5), pela Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, na zona sul do Rio, o policial militar Alexandre Severino Rodrigues dos Santos, acusado de ter matado o sobrinho-neto, em Itaguaí, em agosto deste ano. Kaik dos Santos Azevedo foi morto por vários tiros no local onde trabalhava, na região metropolitana do Rio.

Kaik dos Santos Divulgação/Rede Social

Segundo a polícia o homicídio teria sido motivado por desentendimento familiar, após a descoberta de que o tio estaria tentando iniciar um relacionamento com a ex-companheira do sobrinho. O cabo da PM lotado lotado no 2º BPM(Botafogo), foi localizado após monitoramento da DH, que continua investigando para identificar um segundo envolvido. Na ocasião Kaik foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos.

O agente preso foi encaminhado à Unidade Prisional da PM, em Niterói.