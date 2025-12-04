Prefeito de Itaguaí Haroldo de Jesus (C), ministro da Saúde Alexandre Padilha (C),deputado federal Lindbergh, (E) e André Ceciliano,(D) - Divulgação/PMI

Prefeito de Itaguaí Haroldo de Jesus (C), ministro da Saúde Alexandre Padilha (C),deputado federal Lindbergh, (E) e André Ceciliano,(D)Divulgação/PMI

Publicado 04/12/2025 11:55 | Atualizado 04/12/2025 22:46

Itaguaí - O município de Itaguaí, região metropolitana do Rio, voltou a aparecer na agenda de articulação com o governo federal. Nessa segunda-feira (01), o prefeito interino Haroldo Rodrigues Jesus Neto, esteve em Brasília e realizou uma transmissão ao vivo ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do deputado federal Lindbergh Farias e do secretário especial da Casa Civil, André Ceciliano. As reuniões, com objetivo de trazer investimentos federais à cidade, indicaram que os principais projetos da saúde municipal estão sendo recolocados em pauta.

Prefeito Haroldo (D) comemora a retomada de investimentos federais para a Saúde de Itaguaí fruto deste encontro no início do ano Divulgação

Obras pendentes e situação contratual do CPN Ao reassumir o cargo, Haroldo afirmou ter encontrado duas obras estratégicas sem andamento: a Maternidade Nossa Senhora da Guia e o Centro de Parto Normal (CPN). Antes, durante seu primeiro período como prefeito interino, o município havia concluído etapas preliminares como demolição e limpeza da área destinada às unidades, lançamento de edital e assinatura de contrato para execução da obra do CPN. Segundo informações da prefeitura em 15 de abril, houve a demolição do antigo hospital Nossa Senhora da Guia e o prefeito interino apresentou o projeto do CPN e da maternidade aos vereadores. Ao reassumir o cargo, Haroldo afirmou ter encontrado duas obras estratégicas sem andamento: a Maternidade Nossa Senhora da Guia e o Centro de Parto Normal (CPN). Antes, durante seu primeiro período como prefeito interino, o município havia concluído etapas preliminares como demolição e limpeza da área destinada às unidades, lançamento de edital e assinatura de contrato para execução da obra do CPN. Segundo informações da prefeitura em 15 de abril, houve a demolição do antigo hospital Nossa Senhora da Guia e o prefeito interino apresentou o projeto do CPN e da maternidade aos vereadores.

Projeto da nova maternidade Divulgação/PMI



O contrato nº 125/2025 previa a construção do CPN com valor estimado em R$ 3,5 milhões, conforme processo licitatório realizado pela Prefeitura. Esses recursos, segundo informações oficiais, já estavam disponíveis via Novo PAC, garantindo fonte de recursos para a obra.



Posteriormente, o contrato foi cancelado em 9 de outubro de 2025, por meio de um Termo de Extinção Consensual ao contrato nº 125/2025 entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Engeforma Construções e Serviços Ltda., com fundamento no artigo 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Desde então, não há registro de novo contrato ativo para execução da obra.



Reuniões e busca de recursos O contrato nº 125/2025 previa a construção do CPN com valor estimado em R$ 3,5 milhões, conforme processo licitatório realizado pela Prefeitura. Esses recursos, segundo informações oficiais, já estavam disponíveis via Novo PAC, garantindo fonte de recursos para a obra.Posteriormente, o contrato foi cancelado em 9 de outubro de 2025, por meio de um Termo de Extinção Consensual ao contrato nº 125/2025 entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Engeforma Construções e Serviços Ltda., com fundamento no artigo 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Desde então, não há registro de novo contrato ativo para execução da obra.

Na transmissão de segunda-feira, Haroldo destacou a necessidade de retomar o diálogo institucional com o governo federal. Ele agradeceu a recepção no Ministério da Saúde e afirmou que o objetivo é garantir condições técnicas para destravar obras que já possuem previsão orçamentária federal.



O ministro Alexandre Padilha reforçou o compromisso.

-A alegria de você estar aí assumindo Itaguaí. Pode ter certeza que Lula e Haroldo vão ajudar cada vez mais Itaguaí a melhorar. Pode contar comigo no Ministério da Saúde- disse Padilha.



Na tarde de terça-feira (02), Haroldo apareceu ao lado do deputado federal Dr. Luizinho, do secretário municipal de Saúde, André Arêde, e do secretário municipal de Ordem Pública e Limpeza Urbana, Adilson Pimpo, anunciando a liberação de R$ 3 milhões para reforma do Posto Central e o destravamento de emendas destinadas à rede municipal de saúde. Segundo o prefeito, reuniões técnicas seguem em órgãos federais como FNDE e Ministério da Educação.



Compromisso com a gestão

Haroldo reforçou que a articulação direta com ministérios e parlamentares visa garantir que obras com recursos já assegurados sejam executadas de forma regular. Segundo ele, o empenho em Brasília busca reorganizar prioridades e oferecer respostas rápidas à população.



A agenda oficial continua sem prazo final divulgado. A expectativa é que a retomada institucional resulte na regularização de pendências e avanços gradativos em projetos considerados essenciais para melhorar o atendimento na rede municipal de saúde.