Prefeito de Itaguaí Haroldo de Jesus (C), ministro da Saúde Alexandre Padilha (C),deputado federal Lindbergh, (E) e André Ceciliano,(D)Divulgação/PMI
O contrato nº 125/2025 previa a construção do CPN com valor estimado em R$ 3,5 milhões, conforme processo licitatório realizado pela Prefeitura. Esses recursos, segundo informações oficiais, já estavam disponíveis via Novo PAC, garantindo fonte de recursos para a obra.
Posteriormente, o contrato foi cancelado em 9 de outubro de 2025, por meio de um Termo de Extinção Consensual ao contrato nº 125/2025 entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Engeforma Construções e Serviços Ltda., com fundamento no artigo 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Desde então, não há registro de novo contrato ativo para execução da obra.
Reuniões e busca de recursos
O ministro Alexandre Padilha reforçou o compromisso.
Na tarde de terça-feira (02), Haroldo apareceu ao lado do deputado federal Dr. Luizinho, do secretário municipal de Saúde, André Arêde, e do secretário municipal de Ordem Pública e Limpeza Urbana, Adilson Pimpo, anunciando a liberação de R$ 3 milhões para reforma do Posto Central e o destravamento de emendas destinadas à rede municipal de saúde. Segundo o prefeito, reuniões técnicas seguem em órgãos federais como FNDE e Ministério da Educação.
Compromisso com a gestão
A agenda oficial continua sem prazo final divulgado. A expectativa é que a retomada institucional resulte na regularização de pendências e avanços gradativos em projetos considerados essenciais para melhorar o atendimento na rede municipal de saúde.
Itaguaí volta à rota de investimentos federais com retorno de Haroldo à prefeitura
Prefeito interino busca destravar maternidade e Centro de Parto Normal com apoio do Ministério da Saúde
Itaguaí cancela contrato de Natal
Por orientação do MPRJ. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município na última sexta-feira
STF derruba liminar que mantinha Dr.Rubão à frente da prefeitura de Itaguaí
E quem volta ao cargo de prefeito interino é o atual presidente da Câmara Haroldo de Jesus, PDT. É a segunda mudança no comando do executivo municipal em menos de um ano
ITAPREVI emite nota oficial sobre investimentos e garante pagamentos em dia
A nota assinada pela presidente do instituto, Fernanda Pereira da Silva, tranquiliza os aposentados e pensionistas. "Não haverá qualquer impacto no pagamento da folha previdenciária do instituto e 13º salário"
Centro Odontológico de Itaguaí atende 120 pacientes por dia
Unidade recebe moradores encaminhados pela atenção básica para tratamentos especializados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.