Prefeito Haroldo Jesus (E) e deputado Max Lemos (D)Divulgação
Obras do projeto do viaduto de Chaperó serão retomadas
Anúncio foi feito pelo prefeito de Itaguaí Haroldo Jesus
Câmara devolve R$ 3 milhões à prefeitura de Itaguaí
E prefeito Haroldo Jesus anuncia pacote de investimentos que reacende esperança ao município. Verba será usada para pagamento do 13º salário
Prefeitura retoma projeto do Centro de Parto Normal e da Maternidade Nossa Senhora da Guia
Depois de meses parado. "A iniciativa é um avanço para a saúde pública"
Farmácia Central terá funcionamento de 24h em Itaguaí
Inclusive nos finais de semana. O anúncio foi feito pelo prefeito interino Haroldo Jesus que reforça o compromisso com a saúde pública
Itaguaí vai receber mais de R$ 10 milhões para Saúde
Haroldo Jesus, prefeito interino, detalha avanços na pasta e reforça pedido de audiência ao ministro das Comunicações sobre falhas no sinal de telefonia móvel
Oportunidades de estágio para nível superior a partir de 2026
Em Itaguaí com inscrições abertas até 2 de janeiro. Com bolsa-auxílio de R$ 1.500, seguro de vida entre outros benefícios
