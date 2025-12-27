Prefeito Haroldo Jesus (E) e deputado Max Lemos (D)Divulgação

Itaguaí - O prefeito de Itaguaí, Haroldo Rodrigues Jesus Neto (Haroldinho), anunciou na noite dessa quinta-feira (26), a retomada do projeto do viaduto de Chaperó, uma das obras mais aguardadas pela população local.
Ao lado do deputado federal Max Lemos, Haroldo explicou que o projeto sofreu um atraso de cerca de cinco meses e meio, período em que a obra ficou paralisada, apesar de constar no cronograma desde o início do ano.
Políticos comemoram avanço para ItaguaíDivulgação
 
Segundo o prefeito, o município voltou a atuar para retomar o cronograma e recuperar o tempo perdido, com articulação junto à MRS Logística, responsável pelo projeto.
Max Lemos afirmou que o avanço da obra está ligado a retomada do diálogo institucional e a presença do prefeito em Brasília, ocorrido recentemente, O deputado destacou que o projeto do executivo foi refeito conforme exigências da MRS, que a etapa burocrática foi superada e que o calendário da obra foi reorganizado.
Segundo o parlamentar o viaduto representa um sonho de cerca de 40 anos para a população de Chaperó e de Itaguaí e está mais próximo de sair do papel.
Em rede social Haroldo afirmou que a expectativa e de que a partir de janeiro, seja iniciada a etapa de licitação, com posterior início da obra. O prefeito citou ainda que a parceria com deputado, já tem avançado outros dois projetos nas regiões da Estrada Ari Parreiras e da Estrada do Teixeira.
