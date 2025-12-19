R$3 milhões aos cofres da prefeitura para investimentos e pagamento de 13º salário aos servidores - Divulgação/Assessoria Prefeito

R$3 milhões aos cofres da prefeitura para investimentos e pagamento de 13º salário aos servidoresDivulgação/Assessoria Prefeito

Publicado 19/12/2025 18:43

Itaguaí - O prefeito Haroldo Jesus anunciou, nesta quarta-feira (18), o reforço de R$ 3 milhões nos cofres da Prefeitura de Itaguaí, valor que contribuirá para garantir o pagamento do 13º salário de mais de 6 mil servidores municipais e apoiar a reorganização financeira do município.

O recurso, fruto da economia da Câmara Municipal ao longo do ano, foi entregue simbolicamente durante solenidade no Legislativo. Segundo o prefeito, a devolução reforça a importância da responsabilidade fiscal e da cooperação institucional entre os Poderes.

Haroldo destacou que assumiu a administração em um cenário de grave dificuldade financeira, com contratos sob análise e contas fragilizadas, mas que, em menos de um mês, a gestão conseguiu priorizar o pagamento dos servidores e recolocar a saúde como foco central do governo.

Recentemente o prefeito informou em matéria ao O Dia, que retornou de Brasília com mais de R$ 27 milhões em novos recursos federais para a saúde, que se somam a investimentos já anunciados e devem ser depositados até o fim do ano. Segundo ele, o município atingiu patamares históricos de captação, ampliando tetos de financiamento e fortalecendo o Fundo Municipal de Saúde.

Entre os projetos citados estão a inauguração do Hospital do Olho, a implantação do Centro de Imagens, o avanço da Clínica de Hemodiálise e a retomada da Maternidade Nossa Senhora da Guia, com investimento estimado em R$ 43 milhões, dentro de um pacote maior voltado à área da saúde.

O prefeito também mencionou projetos estruturantes em andamento, como o desenvolvimento do transporte público gratuito, além da elaboração de ações de drenagem, saneamento e reurbanização para prevenir alagamentos em bairros historicamente afetados.

Haroldo Jesus agradeceu aos vereadores pelo apoio institucional, reforçou a importância da fiscalização do Legislativo e afirmou que seguirá trabalhando para devolver dignidade à população e recolocar Itaguaí no caminho do desenvolvimento.