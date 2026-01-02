Obras executadas pela concessionária em 18 municípios do Estado - Divulgação/Rio+Saneamento

Obras executadas pela concessionária em 18 municípios do EstadoDivulgação/Rio+Saneamento

Publicado 02/01/2026 17:54

Itaguaí - Um balanço da Rio+Saneamento mostra que ao longo de 2025 a concessionária intensificou ações para a melhoria dos serviços de saneamento básico nos 18 municípios do estado onde atua, entre eles Itaguaí e Seropédica, além de 24 bairros da Zona Oeste carioca. As iniciativas incluíram obras para reforçar o abastecimento de água, ampliar a coleta e o tratamento de esgoto e modernizar sistemas, com foco em regiões que enfrentavam maiores desafios operacionais. As ações contribuíram para mais regularidade no fornecimento, maior eficiência dos sistemas e melhoria da qualidade de vida da população, com investimentos que superaram R$230 milhões.

Segundo relatório da empresa, no Rio de Janeiro, onde a concessionária atua na distribuição de água na Zona Oeste, houve avanços importantes nas obras de adutoras em Santa Cruz e Guaratiba, priorizando áreas com histórico de desabastecimento. Também foram realizadas extensões e substituições de redes em bairros como Guaratiba, Paciência, Realengo e Campo Grande. Em Cosmos, foi iniciado um projeto para aumentar a eficiência do sistema, com intervenções em tubulações, hidrômetros e infraestrutura para ampliar a pressão.

As ações incluem ainda a implantação de válvulas inteligentes com tecnologia que permite o controle remoto da pressão e da vazão do sistema de distribuição, além de unidades de bombeamento (boosters) e substituição de equipamentos, melhorando o fornecimento em áreas mais elevadas e nas pontas de rede.

Na Região Metropolitana, as ações para aprimorar o abastecimento também contaram com o apoio da tecnologia. Em Itaguaí, a modernização da Unidade de Tratamento (UT) de Mazomba, com a automatização do sistema, permite um melhor acompanhamento em tempo real da distribuição de água. Já no bairro Vila Ibirapitanga, a implantação de uma nova rede de distribuição, mais moderna e resistente, reduziu perdas, melhorou a vazão e garantiu maior regularidade no abastecimento para milhares de moradores.

Em Paracambi, a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Lages possibilitou a interligação de mais de 21 km de rede coletora e a ampliação da coleta de esgoto, contribuindo para a melhoria ambiental do município. Também foram realizadas intervenções no sistema de abastecimento, com a instalação de novos registros e válvulas e a interligação de duas adutoras estratégicas.

Em Seropédica, a concessionária concluiu a modernização do sistema de abastecimento de água da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com a substituição de uma rede que atendia a instituição há cerca de 70 anos. Além de outros municípios do Estado.

“Os avanços registrados em 2025 refletem um trabalho contínuo para enfrentar desafios históricos do saneamento, especialmente em áreas que demandavam melhorias estruturais. As obras realizadas ampliaram o acesso à água, fortaleceram os sistemas de esgoto e trouxeram mais regularidade e eficiência à operação, com impactos diretos na qualidade de vida da população”, afirma Leonardo Righetto, presidente da Rio+Saneamento.

Ações socioambientais da Rio+Saneamento geram impacto social positivo

Além das obras, a Rio+Saneamento avançou em sua agenda ambiental e social. Em 2025, a companhia passou a utilizar energia 100% proveniente de fontes renováveis, reduzindo a emissão anual de até 4,3 mil toneladas de CO₂. Ao longo do ano, também foram realizadas mais de 150 ações socioambientais em parceria com escolas e organizações sociais, beneficiando milhares de pessoas.