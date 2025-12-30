Boas vindas a 2026 em Itaguaí - Divulgação/Ítalo Dornelles

Publicado 30/12/2025 18:14

Itaguaí - Tudo pronto para o réveillon em Itaguaí. A Prefeitura divulgou a programação oficial com shows gratuitos e queima de fogos em dois pontos da cidade. As atrações acontecem simultaneamente em Coroa Grande, na Praça Djalma Reis (Kome Keto) e na Avenida Beira Mar (Orla), e em Chaperó, na Praça da Gleba A, a partir das 18h do dia 31 de dezembro.



Segundo o secretário interino de Eventos, Milton Valviesse Gama, a proposta é oferecer opções nos dois bairros para atender moradores e visitantes.

-A programação foi organizada para que as pessoas possam comemorar perto de casa, com atrações musicais e estrutura de apoio nos dois pontos do município - afirmou.



A Avenida Beira Mar, em Coroa Grande, ficará interditada para veículos das 18h do dia 31 até as 4h do dia 1º de janeiro. Durante esse período, haverá postos médicos próximos aos palcos em Coroa Grande e Chaperó, além de duas ambulâncias em Coroa Grande para atendimento e transporte.



Será proibida a circulação com garrafas ou recipientes de vidro nos locais dos eventos, e a Secretaria de Assistência Social fará a identificação de crianças com pulseiras, além de fiscalizar a venda de bebidas alcoólicas a menores. Confira a programação abaixo:



Programação:



Chaperó – Praça da Gleba A

Ronaldo Leão, com repertório de MPB e pop rock

Tamara Bento, com sucessos do sertanejo e pop



Coroa Grande – Praça Djalma Reis (Kome Keto)

Banda JEN, com pop rock nacional e internacional

Douglas Venas, roda de samba

Magu, roda de samba



Coroa Grande – Orla (Avenida Beira Mar)

Grupo Disfarce, pagode

Batuk D’Gueto, roda de samba.