Segundo o secretário interino de Eventos, Milton Valviesse Gama, a proposta é oferecer opções nos dois bairros para atender moradores e visitantes.
A Avenida Beira Mar, em Coroa Grande, ficará interditada para veículos das 18h do dia 31 até as 4h do dia 1º de janeiro. Durante esse período, haverá postos médicos próximos aos palcos em Coroa Grande e Chaperó, além de duas ambulâncias em Coroa Grande para atendimento e transporte.
Será proibida a circulação com garrafas ou recipientes de vidro nos locais dos eventos, e a Secretaria de Assistência Social fará a identificação de crianças com pulseiras, além de fiscalizar a venda de bebidas alcoólicas a menores. Confira a programação abaixo:
Programação:
Chaperó – Praça da Gleba A
Ronaldo Leão, com repertório de MPB e pop rock
Tamara Bento, com sucessos do sertanejo e pop
Coroa Grande – Praça Djalma Reis (Kome Keto)
Banda JEN, com pop rock nacional e internacional
Douglas Venas, roda de samba
Magu, roda de samba
Coroa Grande – Orla (Avenida Beira Mar)
Grupo Disfarce, pagode
Batuk D’Gueto, roda de samba.
