Presidente da Comissão deputado estadual Marcelo Dino (D), representantes do Governo do Estado (E)Divulgação/Reprodução Rede Oficial Alerj

Mais artigos de O Dia
O Dia
Itaguaí - O deputado estadual Marcelo Dino (União), que preside a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Alerj, conseguiu acertar a retomada do Programa RJ PET. Na quinta-feira,( 8) o parlamentar teve uma reunião decisiva com a Controladoria-Geral do Estado.

A ideia é que o programa RJ PET seja retomado pela Baixada Fluminense e cidades mais afastadas da capital como Guapimirim e Itaguaí, região metropolitana do Rio.

De acordo com Marcelo Dino, "o objetivo é maior: levar dignidade, cuidado e castração responsável aos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro".

-Seguimos lutando, inclusive, por uma solução emergencial. Porque cada dia parado significa mais abandono, mais sofrimento e mais vidas em risco. Fome não espera - concluiu o presidente da Comissão.
Segundo levantamento da Comissão são mais de 130 mil animais que devem ser assistidos pelo programa, que ainda não tem uma data para ser iniciado. 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.