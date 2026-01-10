Presidente da Comissão deputado estadual Marcelo Dino (D), representantes do Governo do Estado (E)Divulgação/Reprodução Rede Oficial Alerj
A ideia é que o programa RJ PET seja retomado pela Baixada Fluminense e cidades mais afastadas da capital como Guapimirim e Itaguaí, região metropolitana do Rio.
De acordo com Marcelo Dino, "o objetivo é maior: levar dignidade, cuidado e castração responsável aos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro".
-Seguimos lutando, inclusive, por uma solução emergencial. Porque cada dia parado significa mais abandono, mais sofrimento e mais vidas em risco. Fome não espera - concluiu o presidente da Comissão.
