Presidente da Comissão deputado estadual Marcelo Dino (D), representantes do Governo do Estado (E)Divulgação/Reprodução Rede Oficial Alerj

Publicado 10/01/2026 19:56

Itaguaí - O deputado estadual Marcelo Dino (União), que preside a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Alerj, conseguiu acertar a retomada do Programa RJ PET. Na quinta-feira,( 8) o parlamentar teve uma reunião decisiva com a Controladoria-Geral do Estado.



A ideia é que o programa RJ PET seja retomado pela Baixada Fluminense e cidades mais afastadas da capital como Guapimirim e Itaguaí, região metropolitana do Rio.



De acordo com Marcelo Dino, "o objetivo é maior: levar dignidade, cuidado e castração responsável aos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro".



-Seguimos lutando, inclusive, por uma solução emergencial. Porque cada dia parado significa mais abandono, mais sofrimento e mais vidas em risco. Fome não espera - concluiu o presidente da Comissão.

Segundo levantamento da Comissão são mais de 130 mil animais que devem ser assistidos pelo programa, que ainda não tem uma data para ser iniciado.