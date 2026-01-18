Exposição segue no Centro de Memória da Costa Verde, shopping Pátio Mix - Divulgação/Centro de Memória

Itaguaí - O Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde, em Itaguaí, preparou uma programação especial para dar início ao ano de 2026. Com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, todas as atividades são gratuitas e acontecem no Shopping PátioMix.



Entre os destaques está a exposição “Tuguyrape: Indígenas na Região da Costa Verde”, que segue disponível ao público. O termo “Tuguyrape”, que significa “na corrente sanguínea”, expressa a relação profunda entre os povos indígenas e seus territórios. A mostra apresenta a história e os costumes dos povos Guarani Mbya e Pataxó, abordando o conceito de Corpo-Território como forma de resistência cultural e identitária. Segundo a pesquisadora e historiadora da exposição, Ana Paula da Silva, a iniciativa busca ampliar a visibilidade das culturas indígenas da região.

Visitação aberta ao público Divulgação/ Centro de Memória da Costa Verde



A programação contou neste final de semana, com a cantora Sara Mafra, que se apresentou na sexta-feira, com um repertório de MPB. Já nos dias 16 e 17, aconteceram as visitas guiadas especiais voltadas para pais e filhos, além de atividades pedagógicas, jogos artesanais e conteúdos audiovisuais relacionados ao tema da exposição.



Durante todo o mês, o público também pode participar de um tour interativo com óculos Meta VR, que oferece experiências imersivas em realidade virtual, como um passeio pela savana e uma visita virtual a Tóquio.