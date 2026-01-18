Exposição segue no Centro de Memória da Costa Verde, shopping Pátio MixDivulgação/Centro de Memória
Entre os destaques está a exposição “Tuguyrape: Indígenas na Região da Costa Verde”, que segue disponível ao público. O termo “Tuguyrape”, que significa “na corrente sanguínea”, expressa a relação profunda entre os povos indígenas e seus territórios. A mostra apresenta a história e os costumes dos povos Guarani Mbya e Pataxó, abordando o conceito de Corpo-Território como forma de resistência cultural e identitária. Segundo a pesquisadora e historiadora da exposição, Ana Paula da Silva, a iniciativa busca ampliar a visibilidade das culturas indígenas da região.
A programação contou neste final de semana, com a cantora Sara Mafra, que se apresentou na sexta-feira, com um repertório de MPB. Já nos dias 16 e 17, aconteceram as visitas guiadas especiais voltadas para pais e filhos, além de atividades pedagógicas, jogos artesanais e conteúdos audiovisuais relacionados ao tema da exposição.
Durante todo o mês, o público também pode participar de um tour interativo com óculos Meta VR, que oferece experiências imersivas em realidade virtual, como um passeio pela savana e uma visita virtual a Tóquio.
Centro de Memória da Costa Verde inicia 2026 com programação cultural gratuita
Atividades incluem exposição indígena, visitas guiadas, experiências em realidade virtual e apresentação musical
Encontro fortalece a cultura tradicional de Itaguaí
Como elemento central da identidade, da memória e da história do povo tradicional do município
IPTU 2026 com 15% de desconto em Itaguaí
Confira as condições e datas de vencimento para economizar no orçamento
Servidores de Itaguaí vão receber dentro do mês trabalhado
Anunciou, nessa quarta-feira, o prefeito interino Haroldo Jesus. Medida garante previsibilidade e recomposição salarial pelo índice de inflação
Comissão dos Animais da Alerj acerta retorno do Programa RJ PET
Retomada com castrações deve iniciar pela Baixada e cidades como Guapimirim e Itaguaí
Itaguaí inaugura Hospital do Olho com consultas, exames e cirurgias oftalmológicas
Unidade passa a oferecer atendimento especializado no próprio município a partir deste mês
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.