Encontro reuniu lideranças da Matriz Africana e governo de ItaguaíDivulgação
A reunião foi marcada pelo diálogo produtivo e pela escuta ativa do poder público, reforçando a importância da construção de políticas culturais inclusivas e da manutenção de canais permanentes de diálogo com a sociedade civil organizada, especialmente com povos e comunidades tradicionais.
Durante o encontro, Ivanir destacou que reconhecer o território significa valorizar suas raízes culturais e espirituais.
Em Itaguaí, essa presença se expressa em iniciativas como as tradicionais festas, fundadas em 1968, em exaltação às divindades cultuadas pela Comunidade Tradicional de Matriz Africana.
A agenda contou ainda com a presença de Aloany Pedrosa, articuladora institucional e coordenadora do 1º Seminário Diálogo da Paz, Aloany vem se destacando pela atuação técnica e pela mediação entre diferentes setores da sociedade, fortalecendo pautas ligadas à cultura, à diversidade religiosa e à participação social.
- Ter como companheiro nessa luta o professor, Babalaô e doutor Ivan dos Santos, dialogando diretamente com a Secretaria de Cultura, traz legitimidade às nossas ações. O compromisso com a cultura e com a identidade do nosso povo é essencial para o desenvolvimento social e cultural - destacou .
A reunião foi avaliada positivamente por representantes das religiões de matriz africana, que destacaram avanços no reconhecimento da diversidade religiosa e cultural como eixo das políticas públicas. A iniciativa reafirma que o diálogo institucional fortalece o pertencimento, a cidadania e a valorização das tradições que sustentam a identidade de Itaguaí.
Encontro fortalece a cultura tradicional de Itaguaí
Como elemento central da identidade, da memória e da história do povo tradicional do município
