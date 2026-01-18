Encontro reuniu lideranças da Matriz Africana e governo de Itaguaí - Divulgação

Publicado 18/01/2026 13:12

Itaguaí - O professor Ivanir dos Santos, uma das principais lideranças das religiões de matriz africana no Estado do Rio de Janeiro, esteve no município de Itaguaí em agenda institucional com o Secretário Municipal de Cultura. O objetivo foi o fortalecimento da cultura ancestral como elemento central da identidade, da memória e da história da comunidade tradicional do município.



A reunião foi marcada pelo diálogo produtivo e pela escuta ativa do poder público, reforçando a importância da construção de políticas culturais inclusivas e da manutenção de canais permanentes de diálogo com a sociedade civil organizada, especialmente com povos e comunidades tradicionais.



Durante o encontro, Ivanir destacou que reconhecer o território significa valorizar suas raízes culturais e espirituais.

- A cultura de matriz africana também construiu este território e segue viva por meio dos terreiros, das festas tradicionais e das lideranças comunitárias. A escuta do poder público é fundamental para políticas que respeitem essa história - afirmou.



Em Itaguaí, essa presença se expressa em iniciativas como as tradicionais festas, fundadas em 1968, em exaltação às divindades cultuadas pela Comunidade Tradicional de Matriz Africana.



A agenda contou ainda com a presença de Aloany Pedrosa, articuladora institucional e coordenadora do 1º Seminário Diálogo da Paz, Aloany vem se destacando pela atuação técnica e pela mediação entre diferentes setores da sociedade, fortalecendo pautas ligadas à cultura, à diversidade religiosa e à participação social.



- Ter como companheiro nessa luta o professor, Babalaô e doutor Ivan dos Santos, dialogando diretamente com a Secretaria de Cultura, traz legitimidade às nossas ações. O compromisso com a cultura e com a identidade do nosso povo é essencial para o desenvolvimento social e cultural - destacou .





A reunião foi avaliada positivamente por representantes das religiões de matriz africana, que destacaram avanços no reconhecimento da diversidade religiosa e cultural como eixo das políticas públicas. A iniciativa reafirma que o diálogo institucional fortalece o pertencimento, a cidadania e a valorização das tradições que sustentam a identidade de Itaguaí.



