Cota única tem desconto de 15% - Divulgação/Prefeitura Itaguaí

Cota única tem desconto de 15%Divulgação/Prefeitura Itaguaí

Publicado 15/01/2026 13:03

Itaguaí - A prefeitura de Itaguaí, na região metropolitana, liberou o carnê de IPTU deste ano com descontos e condições de parcelamento aos contribuintes. O Imposto Predial e Territorial Urbano é um dos mais importantes tributos municipais. A arrecadação ajuda em melhorias e manutenções de serviços essenciais para população.

O contribuinte pode conseguir um abatimento de 15% no valor se quitar o carnê em cota única, até 27 de janeiro. Caso queira parcelar ao longo do ano siga o calendário, disponível no site: https://siarm.itaguai.rj.gov.br/siarm/informacoes/2 e será encaminhado aos correios, para distribuição.

Outro modo de obter a guia (somente para pagamento cota única) é na sede da Prefeitura, no Balcão de Atendimento do IPTU, liberado desde o dia (9).

"A partir de 2 de fevereiro de 2026 começa a emissão do parcelado. Note que a primeira cota do parcelamento tem como vencimento o dia 27 de fevereiro de 2026".