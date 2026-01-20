Programação pré carnaval na orla de Coroa GrandeDivulgação
No primeiro dia, (31), o público acompanha os shows de O Batuk 021 e Marvvila. Já no dia 7 de fevereiro, sobem ao trio Jotta R, O Batuk 021 e Thiago Cordeiro.
Para a realização do evento, a Orla de Coroa Grande será interditada a partir das 17h nos dias de festa. A organização informou que haverá esquema especial de segurança, com apoio de equipes de brigadistas, atendimento médico e ambulância durante todo o período do evento.
“O Coroa Folia é uma festa para toda a família, um grande esquenta para o nosso carnaval e uma tradição na cidade. Neste ano, o evento promete ainda mais, com estrutura, segurança e atrações para garantir alegria e diversão dos foliões”, destacou Milton Valviesse, secretário municipal de Eventos.
Atrações:
31/01 – O Batuk 021 e Marvvila
07/02 – Jotta R, O Batuk 021 e Thiago Cordeiro.
