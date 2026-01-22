Instituto de Previdência de Itaguaí - Divulgação/Arquivo

Instituto de Previdência de ItaguaíDivulgação/Arquivo

Publicado 22/01/2026 15:43

Itaguaí - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil para apurar aplicações feitas pelo Instituto de Previdência de Itaguaí (Itaprevi) no Banco Master, instituição financeira liquidada pelo Banco Central em novembro, após crise de liquidez e investigações conduzidas pela Polícia Federal.

A apuração busca verificar eventual risco de prejuízo ao fundo previdenciário do município e responsabilização de gestores envolvidos nas decisões de investimento. Segundo o Ministério Público, já foram solicitadas informações e documentos ao Itaprevi.

O caso de Itaguaí integra um conjunto mais amplo de investigações abertas por Ministérios Públicos estaduais para analisar aportes feitos por regimes próprios de previdência no Banco Master, em especial em letras financeiras, títulos que não contam com garantia, ao todo 18 entidades previdenciárias, entre fundos estaduais e municipais, aplicaram recursos no banco.

As apurações avaliam a regularidade das decisões de investimento, o cumprimento das normas de governança e os riscos aos recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões de servidores públicos.