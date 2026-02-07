Cerca de 150 moradores beneficiados - Divulgação/Rio+Saneamento

Publicado 07/02/2026 12:23

Itaguaí - Após duas décadas sem fornecimento regular de água nas torneiras, os moradores da Rua 27, no bairro Leandro, em Itaguaí, agora comemoram mais eficiência no abastecimento. A melhoria, que impacta diretamente mais de 150 pessoas, foi possível após a Rio+Saneamento realizar a extensão de aproximadamente 200 metros de rede, ampliando a infraestrutura local e garantindo o acesso contínuo à água tratada.

Moradora da rua, Denise de Paula, de 39 anos, relembra as dificuldades enfrentadas pela comunidade. Segundo ela, era comum a família precisar buscar água em baldes para realizar tarefas domésticas. “Os moradores sofreram por muitos anos com a falta de água. Nunca tivemos um ano inteiro com abastecimento regular. Estou muito feliz com essa obra, que é uma conquista para todos nós”, afirma.

Além da ampliação do sistema de distribuição, a concessionária também promove a atualização cadastral dos clientes e a instalação de hidrômetros nas residências. As medidas permitem maior eficiência operacional, acompanhamento do abastecimento e melhoria no atendimento às necessidades da população.

Para o superintendente regional da Rio+Saneamento, Marcelo Luvisotto, a iniciativa reforça o compromisso da empresa em promover o acesso à água tratada. “Cada avanço vai além da obra em si. O mais importante é o impacto positivo na qualidade de vida das pessoas. Seguimos investindo para levar água tratada a áreas que historicamente não contavam com esse serviço”, destaca.

Em pouco mais de três anos de atuação, a concessionária vem promovendo melhorias estruturais no município. Entre as ações recentes estão a modernização da Unidade de Tratamento de Mazomba e a implantação de uma nova rede de distribuição em Vila Ibirapitanga, além de outras intervenções voltadas ao reforço e à regularização do abastecimento.