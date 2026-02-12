Carnaval de 13 a 17 de fevereiro, você não pode ficar de fora!Divulgação/PMI

Itaguaí - O Carnaval em Itaguaí começa na sexta-feira (13) com o suingue e a animação total do cantor Sérgio Loroza em Coroa Grande. A festa da folia segue em Chaperó, Centro e Ilha da Madeira, locais onde várias bandas vão se apresentar entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Os eventos começam sempre às 19h.
A programação segue no centro e também em outras localidades com blocos arrastando os foliões - Divulgação/PMI
A programação segue no centro e também em outras localidades com blocos arrastando os foliõesDivulgação/PMI


Entre as atrações musicais que vão animar as noites dos foliões trazendo alegria e muito axé, estão Gabby Moura; Banda Renato da Rocinha; Banda Pink; Banda Timbale; Banda Axé do Brasil; Banda Farol da Bahia; Banda Axé da Cor e Banda Batuque Baiano vão dar o tom da folia na cidade.

A Prefeitura avisa que é proibida a venda e do consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. Também não pode circular com garrafas de vidro ou objetos que ofereçam risco à integridade física do público.

SEGURANÇA E SERVIÇOS
A Secretaria de Eventos montou um esquema de apoio que conta com a participação de outras secretarias, como segurança, assistência social e Secretaria da Mulher. Esta última vai continuar a campanha “Não é não!”, contra o assédio ilegal às mulheres, da mesma forma que fizeram no mais famoso pré-carnaval da cidade, o Coroa Folia.

A assistência social também vai continuar com o apoio às crianças e adolescentes e campanhas informativas e também com distribuição de pulseiras que são muito úteis caso a criança se perca dos pais ou responsáveis.

No mais, é caprichar na fantasia e se jogar no axé, no samba e todos os outros ritmos da alegria, com tranquilidade e respeito às famílias.

INTERDIÇÃO DE VIAS
A prefeitura avisa que terá esquema de trânsito especial na cidade para que o Carnaval transcorre de modo tranquilo e organizado. Por isso, é importante que os motoristas estejam atentos e cientes.
As vias com interdições são as seguintes:

CENTRO
* General Bocaiúva X Curvelo Cavalcante (Farmácia)
* Praça Vicente Cicarino X General Bocaiúva
* General Bocaiúva X Césario de Melo (Banco do Brasil)
* Darci Teixeira Fonte X Coronel Freitas
* Leda Santiago X Darci Teixeira Fonte
* Coronel Freitas X Dr° Celestino (Catedral)
* Amélia Louzada X José Roberto Freire (Teatro)

COROA GRANDE
* Av. Alcebiades Andrade da Rocha
* Praça Djalma Reis
* Emília Sucena
* Avenida Beira Mar

ILHA DA MADEIRA
* Rua Miguel Correia
* Rua Pedro Inácio Coelho

BLOCOS E INFANTIL
O Carnaval em Itaguaí é muito democrático e é divertido para todas as idades e todos os graus de disposição. Não é difícil curtir os blocos, que estão espalhados em determinados bairros da cidade durante toda a folia. Para as crianças, também tem programação. Confira abaixo.


SEXTA-FEIRA (13)

BLOCO DO ENGENHO – 19h
Campo do Itaguaí Futebol Clube

BLOCO DAS PIRANHAS – 19h
Coroa Grande = Praça dos Golfinhos


SÁBADO (14)

BLOCO DOS CHIFRUDOS – 11h
Coroa Grande = Praça Kome Keto

FUTEBOL PIRANHA – 13h
Coroa Grande = em frente à padaria do Carlinho

BLOCO UNIDOS DA RETA / BLOCO NINFETAS / BLOCO DA LÚ E ADEMIR / BLOCO SE VC NÃO É NÃO SE MISTURE – 13h
Rua Haroldo Rodrigues (Reta de Itaguaí)

BLOCO ENCOSTA QUE CRESCE – 15h
Praia de Quatiquara, Ilha de Itacuruçá

BLOCO LEOES DE ITAGUAÍ – 16h
Praça dos Prédios

BLOCO DOS CRIAS – 16h
Coroa Grande = Orla

BLOCO BOI HOLA – 17h
Coroa Grande = Praça dos Golfinhos

BLOCO DAS PATROAS – 17h
Coroa Grande = Orla

BLOCO FLA ITIMIRIM – 18h
Campo do Itimirim

BLOCO DA ESCOLINHA – 16h
Campo de Itimirim

DOMINGO (15)

BLOCO DO DG BAR – 11h
Monte Serrat = Rua Nilza Medeiros Rodrigues, 164

BLOCO AMIGOS DO ITO – 14h
Rua Hernandes Santiago, atrás do DPO

BLOCO SEGURA QUE JÁ DEU - 15h
Rua José Maria De Brito, 24

BLOCO DOS VIZINHOS - 15h
Frontal das Ilhas = Rua Furtada

BLOCO FLA COROA – 17h
Coroa Grande = Praça dos Golfinhos

BLOCO RAIZES DA ILHA – 19h
Ilha da Madeira = Rua Wilson Pedro

BLOCO ROLA CANSADA – 19h
Vila Geny = Rua Conselheiro Andrade Figueira, 5

BLOCO LAMBE SAL / BLOCO DO KOME KETO – 20h
Coroa Grande = Orla

SEGUNDA (16)

BLOCO UNIDOS DA RETA / BLOCO NINFETAS / BLOCO DA LÚ E ADEMIR / BLOCO SE VC NÃO É NÃO SE MISTURE – 13h
Rua Haroldo Rodrigues (Reta de Itaguaí)

BLOCO BOI HOLA – 17h
Coroa Grande = Praça dos Golfinhos

VEM NANA – 20h
Coroa Grande = Orla

MARRECO DE VILA GENY – 21h
Coroa Grande = Orla

TERÇA (17)

BLOCO DO SERROTE – 9h
Somel = Rua José Maria de Brito, 24


BLOCO DO CACHAÇA – 15h
Coroa Grande = Orla

BLOCO ROLA CANSADA – 19h
Vila Geny = Rua Conselheiro Andrade Figueira, 5


QUARTA (18)

BLOCO DO MIMI - 16h
Coroa Grande = Orla

INFANTIL

SÁBADO (14)

COROA GRANDE - Praça Djalma Reis – Kome Keto
Matinê com premiações - 17h.

DOMINGO (15)

CENTRO - Praça Vicente Cicarino
Matinê com premiações - 17h.

SEGUNDA (16)

COROA GRANDE - Praça Djalma Reis – Kome Keto
Bloco das Crianças – 17h

TERÇA (17)

CENTRO - Praça Vicente Cicarino
Matinê com premiações - 17h.
Carnaval de 13 a 17 de fevereiro, você não pode ficar de fora!
A programação segue no centro e também em outras localidades com blocos arrastando os foliões
