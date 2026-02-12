Carnaval de 13 a 17 de fevereiro, você não pode ficar de fora!Divulgação/PMI
Entre as atrações musicais que vão animar as noites dos foliões trazendo alegria e muito axé, estão Gabby Moura; Banda Renato da Rocinha; Banda Pink; Banda Timbale; Banda Axé do Brasil; Banda Farol da Bahia; Banda Axé da Cor e Banda Batuque Baiano vão dar o tom da folia na cidade.
A Prefeitura avisa que é proibida a venda e do consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. Também não pode circular com garrafas de vidro ou objetos que ofereçam risco à integridade física do público.
SEGURANÇA E SERVIÇOS
A assistência social também vai continuar com o apoio às crianças e adolescentes e campanhas informativas e também com distribuição de pulseiras que são muito úteis caso a criança se perca dos pais ou responsáveis.
No mais, é caprichar na fantasia e se jogar no axé, no samba e todos os outros ritmos da alegria, com tranquilidade e respeito às famílias.
INTERDIÇÃO DE VIAS
As vias com interdições são as seguintes:
CENTRO
* Praça Vicente Cicarino X General Bocaiúva
* General Bocaiúva X Césario de Melo (Banco do Brasil)
* Darci Teixeira Fonte X Coronel Freitas
* Leda Santiago X Darci Teixeira Fonte
* Coronel Freitas X Dr° Celestino (Catedral)
* Amélia Louzada X José Roberto Freire (Teatro)
COROA GRANDE
* Praça Djalma Reis
* Emília Sucena
* Avenida Beira Mar
ILHA DA MADEIRA
* Rua Pedro Inácio Coelho
BLOCOS E INFANTIL
SEXTA-FEIRA (13)
BLOCO DO ENGENHO – 19h
Campo do Itaguaí Futebol Clube
BLOCO DAS PIRANHAS – 19h
Coroa Grande = Praça dos Golfinhos
SÁBADO (14)
BLOCO DOS CHIFRUDOS – 11h
Coroa Grande = Praça Kome Keto
FUTEBOL PIRANHA – 13h
Coroa Grande = em frente à padaria do Carlinho
BLOCO UNIDOS DA RETA / BLOCO NINFETAS / BLOCO DA LÚ E ADEMIR / BLOCO SE VC NÃO É NÃO SE MISTURE – 13h
Rua Haroldo Rodrigues (Reta de Itaguaí)
BLOCO ENCOSTA QUE CRESCE – 15h
Praia de Quatiquara, Ilha de Itacuruçá
BLOCO LEOES DE ITAGUAÍ – 16h
Praça dos Prédios
BLOCO DOS CRIAS – 16h
Coroa Grande = Orla
BLOCO BOI HOLA – 17h
Coroa Grande = Praça dos Golfinhos
BLOCO DAS PATROAS – 17h
Coroa Grande = Orla
BLOCO FLA ITIMIRIM – 18h
Campo do Itimirim
BLOCO DA ESCOLINHA – 16h
Campo de Itimirim
DOMINGO (15)
BLOCO DO DG BAR – 11h
Monte Serrat = Rua Nilza Medeiros Rodrigues, 164
BLOCO AMIGOS DO ITO – 14h
Rua Hernandes Santiago, atrás do DPO
BLOCO SEGURA QUE JÁ DEU - 15h
Rua José Maria De Brito, 24
BLOCO DOS VIZINHOS - 15h
Frontal das Ilhas = Rua Furtada
BLOCO FLA COROA – 17h
Coroa Grande = Praça dos Golfinhos
BLOCO RAIZES DA ILHA – 19h
Ilha da Madeira = Rua Wilson Pedro
BLOCO ROLA CANSADA – 19h
Vila Geny = Rua Conselheiro Andrade Figueira, 5
BLOCO LAMBE SAL / BLOCO DO KOME KETO – 20h
Coroa Grande = Orla
SEGUNDA (16)
BLOCO UNIDOS DA RETA / BLOCO NINFETAS / BLOCO DA LÚ E ADEMIR / BLOCO SE VC NÃO É NÃO SE MISTURE – 13h
Rua Haroldo Rodrigues (Reta de Itaguaí)
BLOCO BOI HOLA – 17h
Coroa Grande = Praça dos Golfinhos
VEM NANA – 20h
Coroa Grande = Orla
MARRECO DE VILA GENY – 21h
Coroa Grande = Orla
TERÇA (17)
BLOCO DO SERROTE – 9h
Somel = Rua José Maria de Brito, 24
BLOCO DO CACHAÇA – 15h
Coroa Grande = Orla
BLOCO ROLA CANSADA – 19h
Vila Geny = Rua Conselheiro Andrade Figueira, 5
QUARTA (18)
BLOCO DO MIMI - 16h
Coroa Grande = Orla
INFANTIL
SÁBADO (14)
COROA GRANDE - Praça Djalma Reis – Kome Keto
Matinê com premiações - 17h.
DOMINGO (15)
CENTRO - Praça Vicente Cicarino
Matinê com premiações - 17h.
SEGUNDA (16)
COROA GRANDE - Praça Djalma Reis – Kome Keto
Bloco das Crianças – 17h
TERÇA (17)
CENTRO - Praça Vicente Cicarino
Matinê com premiações - 17h.
