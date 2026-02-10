Data do novo pleito eleitoral para o município de Itaguaí ainda será divulgadaDivulgação
STF mantém afastamento de Dr. Rubão e caso vai ao TSE para definição de novas eleições em Itaguaí
Decisão unânime confirma entendimento de terceiro mandato e transfere ao TSE a condução do processo eleitoral no município
Rio+Saneamento conclui obra em bairro de Itaguaí e encerra 20 anos de abastecimento irregular
Extensão de rede beneficia cerca de 150 moradores com fornecimento regular de água tratada
Itaguaí lidera avanço na segurança e firma convênio inédito com a Polícia Civil
O município é o primeiro da região a pagar RAS e também terá sala especializada para atendimento de minorias e pessoas vulneráveis
Após décadas sem destacamento próprio, Itaguaí terá Companhia Independente da PM
Decreto assinado no Palácio Guanabara reorganiza o organograma da PM e cria comando independente na cidade
Ministério Público abre investigação sobre aplicações do Itaprevi no Banco Master
Instituto previdenciário de Itaguaí investiu, em junho e julho de 2024, mais de R$ 62 milhões em letras financeiras do banco liquidado pelo Banco Central
Itaguaí: "Coroa Folia", opção de pré-carnaval na Costa Verde anuncia programação
Evento acontece na Orla de Coroa Grande nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro
