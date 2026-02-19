Prefeito Haroldinho (E) na reunião com representantes da CSN MIneração - Divulgação/Itálo Dornelles

Publicado 19/02/2026 21:17

Itaguaí - A Prefeitura de Itaguaí anunciou, após reunião realizada no último dia 12, que a CSN Mineração vai investir um valor estimado em cerca de R$ 400 milhões na ampliação e modernização do píer do TECAR, um terminal de granéis sólidos localizado no Porto de Itaguaí.

A obra será executada pela Andrade Gutierrez, com contrato já assinado entre as empresas. O início está previsto para agosto de 2026 e a duração estimada é de oito anos.

Participaram da reunião o prefeito Haroldinho Jesus e o secretário municipal de Portos e Logística, Ronaldo Fucci, além de representantes da CSN Mineração e da construtora responsável pela execução do projeto.

O TECAR é o terminal portuário administrado pela CSN Mineração e interligado à MRS, utilizado para a exportação de minério de ferro no Porto de Itaguaí. Com a ampliação e modernização, a capacidade operacional será aumentada, o que deve elevar o volume de movimentação de cargas e a arrecadação do município.

A estimativa é de que cerca de 600 vagas de emprego sejam geradas ao longo do período de obras. O secretário municipal de Portos e Logística, Ronaldo Fucci, destacou o impacto da iniciativa para o município.

-Esse investimento na cidade demonstra que Itaguaí possui vocação para o crescimento portuário e industrial. Na reunião, tanto o prefeito quanto a secretaria sugeriram que a contratação de mão de obra e de serviços terceirizados fique dentro da cidade, para gerar um cinturão de economia e ampliar o impacto na economia municipal- afirmou.