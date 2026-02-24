Ator Alexandre Lino estreia peça em Itaguaí - Divulgação/Janderson Pires

Ator Alexandre Lino estreia peça em ItaguaíDivulgação/Janderson Pires

Publicado 24/02/2026 11:15

Itaguaí - No próximo dia 10 de março, às 19h, a Praça Vicente Cicarino será palco de uma das comédias de maior êxito do teatro brasileiro contemporâneo: "O Porteiro – A Comédia". Será uma ótima oportunidade para conferir de graça um dos maiores êxitos da temporada teatral.

O ator Alexandre Lino estreia a peça, uma homenagem bem-humorada aos porteiros nordestinos que chega à cidade como uma iniciativa da Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).

Com texto e direção de Paulo Fontenelle, o espetáculo já ultrapassou a marca de 300 mil espectadores e deu origem a um filme de sucesso disponível no Prime Video.

A trama é sobre Waldisney, um porteiro carismático que, diante da ausência do síndico, precisa conduzir uma assembleia de condomínio. O grande diferencial é a interatividade: o público é convidado a participar como se fossem os próprios moradores do edifício, uma experiência imersiva e única a cada apresentação.

A apresentação da peça na cidade se dá no contexto do projeto Giro Cultural, que busca descentralizar a cultura e levar grandes produções aos espaços públicos. "Invisíveis não são as pessoas — invisíveis são suas histórias", afirma Alexandre Lino, que buscou inspiração em relatos reais para dar vida ao protagonista.

Além de rir com as confusões de Waldisney para provar sua inocência após um assalto no prédio, o público é convidado a refletir sobre a importância desses profissionais no cotidiano das grandes cidades.