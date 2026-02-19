"Pitbull" mais um pódio pra coleção de medalhas no Sul-Americano de Jiu-Jitsu - Divulgação/Ítalo Dornelles

Publicado 19/02/2026 21:39

Itaguaí - A jovem atleta Maria Clara “Pitbull”, de 13 anos, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano Kids de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado no último dia 8, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Faixa laranja, ela competiu na categoria Juvenil 2 e representou o município de Itaguaí em uma chave concorrida que reuniu outras sete atletas.

A competição, considerada a principal do calendário kids da modalidade na América do Sul, reuniu jovens talentos de diversos países nos dias 7 e 8 de fevereiro. Maria Clara garantiu lugar no pódio após uma sequência de lutas equilibradas, ampliando sua coleção de conquistas na arte suave.

“Nem sempre é sobre o ouro, às vezes é sobre evolução. Cada luta foi aprendizado, superação e experiência que eu levo pra próxima batalha. Orgulhosa da minha entrega, mas com a certeza de que posso mais. Gratidão a Deus, à minha família, ao meu mestre, aos meus companheiros de treino e a todos que torcem por mim. Nada disso seria possível sozinha. Seguimos trabalhando, porque isso é só o começo”, afirmou a atleta.

Apesar da pouca idade, Maria Clara já acumula conquistas importantes no jiu-jitsu. Ela é tricampeã mundial, campeã brasileira pela CBJJ, campeã sul-americana pela CBJJ e tetracampeã pan-americana, resultados que a colocam sob o holofote de grande promessa da modalidade no estado do Rio.