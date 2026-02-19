"Pitbull" mais um pódio pra coleção de medalhas no Sul-Americano de Jiu-JitsuDivulgação/Ítalo Dornelles
Maria Clara ‘Pitbull’ conquista bronze no Sul-Americano Kids de Jiu-Jitsu
Atleta de 13 anos representou Itaguaí em competição da IBJJF e subiu ao pódio em chave com outras sete lutadoras
Itaguaí anuncia investimento na ordem de R$ 400 milhões da CSN Mineração em terminal do Porto
Obra no Porto de Itaguaí está prevista para começar em agosto de 2026, terá duração de oito anos e deve gerar cerca de 600 empregos
STF decide a favor de Haroldinho em disputa com Rubão
Que segue à frente da Prefeitura, até que o TSE decida sobre a realização de eleição suplementar no município
Carnaval 2026 em Itaguaí acontece no centro, Coroa Grande, Chaperó e Ilha da Madeira
O cantor Serjão Loroza abre a folia nesta sexta-feira (13) em Coroa Grande; várias bandas prometem animar os foliões
Itaguaí realiza "Dia D de combate à dengue" nesta quinta-feira
Mobilização acontece das 9h às 16h no Calçadão e no Terminal Rodoviário, com orientações à população e vistorias em todos os bairros
STF mantém afastamento de Dr. Rubão e caso vai ao TSE para definição de novas eleições em Itaguaí
Decisão unânime confirma entendimento de terceiro mandato e transfere ao TSE a condução do processo eleitoral no município
