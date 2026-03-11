Prefeito de Itaguaí Haroldinho, (Centro) ouve mães para melhorar o atendimento às crianças especiais na cidadeDivulgação
Durante a conversa, foram abordados temas como o fortalecimento de serviços especializados, parcerias com clínicas para atendimentos e terapias e o andamento do projeto Conviva, voltado ao suporte de crianças com necessidades específicas. A criação da chamada Casa do Autista, iniciativa que busca ampliar a rede de apoio no município, também esteve entre os assuntos debatidos.
A iniciativa partiu da vereadora Karine Brandão e contou com a presença das vereadoras Rachel Secundo e Paty Bumerangue, além da secretária municipal de Assistência Social, Samyta Costa.
Segundo o prefeito, o encontro teve como objetivo ouvir diretamente quem vivencia a rotina de cuidados com crianças que necessitam de atenção especializada.
De acordo com a prefeitura, a intenção é manter o diálogo com as famílias para orientar novas ações voltadas à inclusão e ampliar iniciativas que ofereçam suporte às mães e às crianças no município.
