Prefeito de Itaguaí Haroldinho, (Centro) ouve mães para melhorar o atendimento às crianças especiais na cidade - Divulgação

Publicado 11/03/2026 13:02

Itaguaí - O prefeito de Itaguaí, Haroldinho Jesus, recebeu em seu gabinete um grupo de mães atípicas do município para um encontro voltado ao diálogo sobre inclusão e melhoria da qualidade de vida das crianças e de suas famílias. Participaram da reunião mães acompanhadas de seus filhos e representantes do poder público para discutir demandas e avanços nas políticas de atendimento.



Durante a conversa, foram abordados temas como o fortalecimento de serviços especializados, parcerias com clínicas para atendimentos e terapias e o andamento do projeto Conviva, voltado ao suporte de crianças com necessidades específicas. A criação da chamada Casa do Autista, iniciativa que busca ampliar a rede de apoio no município, também esteve entre os assuntos debatidos.



A iniciativa partiu da vereadora Karine Brandão e contou com a presença das vereadoras Rachel Secundo e Paty Bumerangue, além da secretária municipal de Assistência Social, Samyta Costa.



Segundo o prefeito, o encontro teve como objetivo ouvir diretamente quem vivencia a rotina de cuidados com crianças que necessitam de atenção especializada.

-Receber essas mães foi muito especial. Tivemos um encontro de escuta e diálogo sobre inclusão, conversando sobre os pontos em que precisamos avançar. Este foi apenas o primeiro encontro, e quem vive essa realidade todos os dias é quem melhor pode nos mostrar o caminho - afirmou Haroldinho.



De acordo com a prefeitura, a intenção é manter o diálogo com as famílias para orientar novas ações voltadas à inclusão e ampliar iniciativas que ofereçam suporte às mães e às crianças no município.