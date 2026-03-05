Alexandre LinoDivulgação/Reprodução Rede Social
Na história, Lino interpreta Valdisney, um porteiro observador que comenta, com humor, situações comuns do cotidiano de moradores e visitantes de um prédio. A proposta é criar identificação com o público a partir de episódios simples e reconhecíveis do dia a dia.
O próprio personagem gravou um convite para a apresentação na cidade. Em tom descontraído, Valdisney chama o público para a praça.
“Eu, o porteiro Valdisney, o porteiro de vocês, estou passando aqui. Primeiro para fazer uma boquinha, para depois ir para onde? Itaguaí! Dia 10 de março, às 19h, tem o quê? O Porteiro – A Comédia. Uma das comédias de maior sucesso no Brasil. Então venha-se embora. É de cair o queixo. Então venha!”, disse.
A organização recomenda que o público chegue com antecedência para garantir um bom lugar.
Sucesso do teatro, "O Porteiro – A Comédia" chega a Itaguaí com apresentação gratuita
Monólogo estrelado por Alexandre Lino acontece no dia 10 de março, às 19h, na Praça Vicente Cicarino
