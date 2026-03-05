Itaguaí - O público terá a oportunidade de assistir gratuitamente ao espetáculo “O Porteiro – A Comédia”, no dia 10 de março, às 19h, na Praça Vicente Cicarino, em Itaguaí. A peça é um monólogo estrelado pelo ator Alexandre Lino e dirigido por Paulo Fontenelle. O espetáculo já foi visto por mais de 300 mil espectadores em todo o país.

O porteiro Valdisney Divulgação/Reprodução Rede Social

Na história, Lino interpreta Valdisney, um porteiro observador que comenta, com humor, situações comuns do cotidiano de moradores e visitantes de um prédio. A proposta é criar identificação com o público a partir de episódios simples e reconhecíveis do dia a dia.O próprio personagem gravou um convite para a apresentação na cidade. Em tom descontraído, Valdisney chama o público para a praça.“Eu, o porteiro Valdisney, o porteiro de vocês, estou passando aqui. Primeiro para fazer uma boquinha, para depois ir para onde? Itaguaí! Dia 10 de março, às 19h, tem o quê? O Porteiro – A Comédia. Uma das comédias de maior sucesso no Brasil. Então venha-se embora. É de cair o queixo. Então venha!”, disse.A organização recomenda que o público chegue com antecedência para garantir um bom lugar.