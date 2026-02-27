Carro que segundo a polícia atropelou o ciclista foi apreendidoDivulgação/Reprodução Rede Social
Preso motorista que atropelou e matou ciclista em Itaguaí
Ele deixou o local sem prestar socorro. Uma testemunha em solidariedade socorreu o jovem e acionou a polícia
Talento de Itaguaí, Henry Campos embarca para a Holanda aos 14 anos
Campeão da IberCup aos 10 anos, com 37 títulos na base, Henry Campos agora dá o salto mais importante da carreira; foi convidado para um período de desenvolvimento no Ajax, da Holanda
A peça "O Porteiro – A Comédia" tem apresentação gratuita em Itaguaí
Espetáculo ultrapassou a marca de 300 mil espectadores e tem encenação marcada na Praça Vicente Cicarino, no Centro
Maria Clara ‘Pitbull’ conquista bronze no Sul-Americano Kids de Jiu-Jitsu
Atleta de 13 anos representou Itaguaí em competição da IBJJF e subiu ao pódio em chave com outras sete lutadoras
Itaguaí anuncia investimento na ordem de R$ 400 milhões da CSN Mineração em terminal do Porto
Obra no Porto de Itaguaí está prevista para começar em agosto de 2026, terá duração de oito anos e deve gerar cerca de 600 empregos
STF decide a favor de Haroldinho em disputa com Rubão
Que segue à frente da Prefeitura, até que o TSE decida sobre a realização de eleição suplementar no município
