Carro que segundo a polícia atropelou o ciclista foi apreendido - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 27/02/2026 02:01 | Atualizado 27/02/2026 02:02

Itaguaí - Um homem foi preso depois de atropelar e matar um ciclista na rodovia Rio-Santos em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. O rapaz identificado como Isacc Gomes de Freitas Barros (21), não resistiu aos ferimentos. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima que morreu no local. O jovem estava a trabalho.

O jovem foi socorrido por um pedestre que passava no local. O mesmo serviu de testemunha para que a Polícia Civil pudesse alcançar o condutor do carro, segundo a Polícia, foi Carlos Roberto Pires, interceptado na altura de Muriqui, em Mangaratiba, na costa verde. Ao ser questionado ele alegou que passou mal no volante, que segundo a polícia não condiz com as evidências e depoimento da testemunha, que prestou o socorro à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu na rodovia.

O carro foi levado para delegacia com marcas do acidente ( para-brisa quebrado e a lateral na frente amassada pelo impacto da bicicleta). Ele tentou explicar, mas não convenceu a polícia. "Ele demorou a chegar em casa e ainda escondeu o veículo".

Familiares acreditam que se o jovem tivesse sido socorrido de imediato poderia ter sobrevivido. O motorista foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.