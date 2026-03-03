Ao lado do presidente da Alerj, o prefeito Haroldo Jesus (C ), e demais autoridades apresentando as demandas das rodovias de acesso aos polos industriais de ItaguaíDivulgação/Lucas Almeida
Delaroli, que está em seu primeiro mandato, é presidente da Alerj desde o começo de dezembro do ano passado por causa do afastamento de Rodrigo Bacellar (União Brasil). Ao se eleger deputado estadual com 114 mil votos, Delaroli se tornou agente reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
Em Itaguaí, ele foi recebido pelo prefeito interino Haroldo Jesus e por demais autoridades municipais.
Guilherme Delaroli, presidente da Alerj, visita Itaguaí
No seu roteiro de visita estavam RJ-99 e Estrada do Chaperó
Itaguaí apresenta "Grande Sertão: Veredas – 70 Anos de Travessia"
Estreia hoje (3) no Centro de Memórias dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde
Preso motorista que atropelou e matou ciclista em Itaguaí
Ele deixou o local sem prestar socorro. Uma testemunha em solidariedade socorreu o jovem e acionou a polícia
Talento de Itaguaí, Henry Campos embarca para a Holanda aos 14 anos
Campeão da IberCup aos 10 anos, com 37 títulos na base, Henry Campos agora dá o salto mais importante da carreira; foi convidado para um período de desenvolvimento no Ajax, da Holanda
A peça "O Porteiro – A Comédia" tem apresentação gratuita em Itaguaí
Espetáculo ultrapassou a marca de 300 mil espectadores e tem encenação marcada na Praça Vicente Cicarino, no Centro
Maria Clara ‘Pitbull’ conquista bronze no Sul-Americano Kids de Jiu-Jitsu
Atleta de 13 anos representou Itaguaí em competição da IBJJF e subiu ao pódio em chave com outras sete lutadoras
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.