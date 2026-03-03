Ao lado do presidente da Alerj, o prefeito Haroldo Jesus (C ), e demais autoridades apresentando as demandas das rodovias de acesso aos polos industriais de Itaguaí - Divulgação/Lucas Almeida

Publicado 03/03/2026 16:53

Itaguaí - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Guilherme Delaroli (PL), esteve em Itaguaí nessa segunda-feira (2). Foi a primeira vez que um chefe do Legislativo estadual visitou a cidade. Ele foi conferir de perto as condições da RJ-99 (Reta de Piranema) - cujas obras precisam ser retomadas pelo governo do estado - e também esteve na Estrada de Chaperó, para conferir demandas no local.

Delaroli, que está em seu primeiro mandato, é presidente da Alerj desde o começo de dezembro do ano passado por causa do afastamento de Rodrigo Bacellar (União Brasil). Ao se eleger deputado estadual com 114 mil votos, Delaroli se tornou agente reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro.



Em Itaguaí, ele foi recebido pelo prefeito interino Haroldo Jesus e por demais autoridades municipais. -Estamos aqui a mando do governador Cláudio Castro, vamos falar com todos os secretários e fazer o que for preciso para trazer melhorias a Itaguaí- disse Delaroli.

