Maquete do projeto autorizado pelo prefeito do Rio Eduardo Paes que vai ocupar a área da antiga Cidade da Criança - Divulgação/Reprodução rede social

Maquete do projeto autorizado pelo prefeito do Rio Eduardo Paes que vai ocupar a área da antiga Cidade da CriançaDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 19/03/2026 13:14

Itaguaí - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acompanhado do vice-prefeito e de autoridades políticas e religiosas, esteve em Itaguaí, na região metropolitana, para autorizar o início das obras do Parque Terra Prometida, que será implantado em Santa Cruz. O projeto prevê a transformação da área onde funcionava a antiga Cidade da Criança em um polo de turismo religioso e cultural. O espaço será voltado ao Cristianismo e à valorização da fé judaico-cristã, oferecendo estrutura para eventos, incluindo um grande templo com capacidade para até 7 mil pessoas, pia batismal e representações simbólicas do Monte Sinai e do Mar Vermelho. Durante o anúncio, Paes destacou a importância do local como espaço de convivência e espiritualidade. “Será um espaço de encontro e de fé para católicos, evangélicos e judeus. As igrejas cumprem um papel social importante na cidade e sempre vamos incentivar eventos, encontros e homenagens”, afirmou. Além da proposta religiosa, o projeto também contempla a requalificação de um espaço histórico da região, com potencial para impulsionar o desenvolvimento urbano, fortalecer o turismo religioso e gerar emprego e renda.



Relatar erro

Você pode gostar