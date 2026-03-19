Maquete do projeto autorizado pelo prefeito do Rio Eduardo Paes que vai ocupar a área da antiga Cidade da CriançaDivulgação/Reprodução rede social
Prefeito do Rio, Eduardo Paes autoriza início das obras do "Parque Terra Prometida"
Que vai ocupar a área da antiga Cidade das Crianças, em Itaguaí. O local será transformado em um parque temático voltado para o cristianismo. Um lugar onde será cultuada a fé judaico - cristã
STF rejeita recurso e mantém decisão contra tentativa de terceiro mandato de Rubem Vieira
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No seu roteiro de visita estavam RJ-99 e Estrada do Chaperó
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