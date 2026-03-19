8ª edição do Programa Bolsas Roberto RoccaDivulgação/Ternium
Na categoria nível médio, podem participar estudantes de escolas públicas dos bairros de Santa Cruz, Paciência e Sepetiba e no município de Itaguaí. Para os universitários, é permitida a participação de residentes da Zona Oeste do Rio, além dos municípios de Itaguaí e Seropédica. Desde 2019, o Programa de Bolsas Roberto Rocca já entregou mais de 1.400 bolsas, um investimento de R$ 5,4 milhões em premiações.
Lathifa de Oliveira foi premiada nas duas últimas edições na categoria de nível médio, quando ainda era estudante do técnico em mecânica no CEFET. Atualmente ela cursa o primeiro ano de engenharia, na mesma instituição. Para ela, o programa foi mais que um incentivo financeiro, mas sim um impulso em sua vida profissional.
-Os primeiros anos do ensino médio foram anos complicados, com muitas novidades e algumas dificuldades. Essa premiação me ajudou a olhar para o ano anterior, ver o meu esforço, lembrar que fui reconhecida pelo meu mérito e me motivou para os anos seguintes, foi um grande estímulo - contou.
Para Fernanda Candeias, diretora institucional e de relações com a comunidade da Ternium Brasil, o programa ensina que o estudo é um caminho que vale a pena.
-Temos o compromisso de apoiar o desenvolvimento da nossa região e acreditamos que o investimento em educação é um grande impulso para esses estudantes. Mas, para além da premiação, nos orgulha muito ver jovens dedicados, empenhados nos estudos e comprometidos com a excelência acadêmica. Estudar compensa, e é essa lição que o programa deixa para esses jovens- disse.
Os alunos inscritos passarão por um processo seletivo que considera excelência acadêmica, critérios socioeconômicos e avaliações. Os universitários também farão dinâmica de grupo entrevistas.
O Bolsas Roberto Rocca é parte das iniciativas globais do Grupo Techint idealizadas para estimular, destacar, reconhecer e valorizar a educação, contribuindo para a igualdade de oportunidades e para o progresso da região em que a Ternium atua.
Bolsas nível Ensino Médio/Técnico
Bolsas nível Universitário
Também é necessário ter concluído pelo menos um período; ter coeficiente de Rendimento (CR) geral igual ou superior a 7,0; estar cursando pelo menos duas disciplinas obrigatórias, sem contar com a disciplina trabalho de conclusão de curso, no momento da entrega da bolsa. Os candidatos não podem ter sofrido sanções disciplinares na instituição de ensino; precisam ser maiores de 18 anos no ato da inscrição e ter até 27 anos no momento da conclusão do curso.
Ternium abre inscrições para programa que premia estudantes com bolsas de até R$ 9 mil
Inscrições vão até 27 de março
Prefeito do Rio, Eduardo Paes autoriza início das obras do "Parque Terra Prometida"
Que vai ocupar a área da antiga Cidade das Crianças, em Itaguaí. O local será transformado em um parque temático voltado para o cristianismo. Um lugar onde será cultuada a fé judaico - cristã
STF rejeita recurso e mantém decisão contra tentativa de terceiro mandato de Rubem Vieira
Segunda Turma da Corte entende que caso já foi decidido em repercussão geral e afasta embargos apresentados pelo ex-prefeito de Itaguaí
Itaguaí inicia ano letivo com entrega inédita de kits, uniformes e mochilas para quase 20 mil alunos da rede municipal
Entrega em andamento já no início do ano letivo marca esforço da gestão para garantir estrutura e igualdade aos estudantes
Itaguaí: Prefeito Haroldinho Jesus recebe mães atípicas para diálogo sobre inclusão e políticas públicas
Encontro no gabinete reuniu famílias e autoridades para discutir avanços no atendimento e projetos voltados às crianças com necessidades especiais
Sucesso do teatro, "O Porteiro – A Comédia" chega a Itaguaí com apresentação gratuita
Monólogo estrelado por Alexandre Lino acontece no dia 10 de março, às 19h, na Praça Vicente Cicarino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.