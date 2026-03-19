8ª edição do Programa Bolsas Roberto Rocca - Divulgação/Ternium

8ª edição do Programa Bolsas Roberto RoccaDivulgação/Ternium

Publicado 19/03/2026 16:24

Itaguaí - A Ternium está com inscrições abertas para a 8ª edição do Programa Bolsas Roberto Rocca, que vai premiar 290 estudantes do ensino médio/técnico e superior com melhor desempenho acadêmico em 2025 com bolsas de R$ 2,8 mil e R$ 9 mil, respectivamente. Os ganhadores também recebem o certificado de excelência entregue pela empresa. No total, são 250 bolsas para nível médio e 40 para superior, totalizando R$ 1,06 milhão em bolsas. As inscrições vão até 27 de março e devem ser feitas exclusivamente pelo site https://bolsas.robertorocca.org/.



Na categoria nível médio, podem participar estudantes de escolas públicas dos bairros de Santa Cruz, Paciência e Sepetiba e no município de Itaguaí. Para os universitários, é permitida a participação de residentes da Zona Oeste do Rio, além dos municípios de Itaguaí e Seropédica. Desde 2019, o Programa de Bolsas Roberto Rocca já entregou mais de 1.400 bolsas, um investimento de R$ 5,4 milhões em premiações.



Lathifa de Oliveira foi premiada nas duas últimas edições na categoria de nível médio, quando ainda era estudante do técnico em mecânica no CEFET. Atualmente ela cursa o primeiro ano de engenharia, na mesma instituição. Para ela, o programa foi mais que um incentivo financeiro, mas sim um impulso em sua vida profissional.



-Os primeiros anos do ensino médio foram anos complicados, com muitas novidades e algumas dificuldades. Essa premiação me ajudou a olhar para o ano anterior, ver o meu esforço, lembrar que fui reconhecida pelo meu mérito e me motivou para os anos seguintes, foi um grande estímulo - contou.



Para Fernanda Candeias, diretora institucional e de relações com a comunidade da Ternium Brasil, o programa ensina que o estudo é um caminho que vale a pena.



-Temos o compromisso de apoiar o desenvolvimento da nossa região e acreditamos que o investimento em educação é um grande impulso para esses estudantes. Mas, para além da premiação, nos orgulha muito ver jovens dedicados, empenhados nos estudos e comprometidos com a excelência acadêmica. Estudar compensa, e é essa lição que o programa deixa para esses jovens- disse.



Os alunos inscritos passarão por um processo seletivo que considera excelência acadêmica, critérios socioeconômicos e avaliações. Os universitários também farão dinâmica de grupo entrevistas.



O Bolsas Roberto Rocca é parte das iniciativas globais do Grupo Techint idealizadas para estimular, destacar, reconhecer e valorizar a educação, contribuindo para a igualdade de oportunidades e para o progresso da região em que a Ternium atua.



Bolsas nível Ensino Médio/Técnico

Os alunos interessados devem estar matriculados nas escolas da rede pública de ensino médio/técnico descritas no Edital, cursando regularmente o 1º, 2º ou 3º ano em 2026. Precisam ter entre 14 e 19 anos até o final de 2026; não ter reprovações; ter média final em 2025 igual ou superior a 8; não ter mais de 15% de faltas injustificadas em 2025 e não ter sofrido qualquer penalidade, registro de agressão ou sanções disciplinares no mesmo ano.



Bolsas nível Universitário

Para aplicar, os alunos precisam ser residentes de bairros da Zona Oeste do Rio listados no edital ou dos municípios de Seropédica e Itaguaí e estar cursando engenharia em uma instituição de ensino parceira do programa (informações detalhadas no edital).



Também é necessário ter concluído pelo menos um período; ter coeficiente de Rendimento (CR) geral igual ou superior a 7,0; estar cursando pelo menos duas disciplinas obrigatórias, sem contar com a disciplina trabalho de conclusão de curso, no momento da entrega da bolsa. Os candidatos não podem ter sofrido sanções disciplinares na instituição de ensino; precisam ser maiores de 18 anos no ato da inscrição e ter até 27 anos no momento da conclusão do curso.