Momento da prisão de Kleiton dos Santos SilvaDivulgação/Rede Social
Segundo a polícia o crime aconteceu no bairro Vila Geni, em Itaguaí, na região metropolitana, quando a vítima foi surpreendida por dois homens enquanto trabalhava como entregador em um bar. Kaik tentou se esconder dentro do estabelecimento, mas foi perseguido e morto com cinco tiros, a queima roupa. O primeiro suspeito, Alexandre Severino Rodrigues dos Santos, conhecido como “Tcheco”, foi preso em dezembro do mesmo ano.
A motivação do crime, de acordo com as investigações da DHBF, estaria ligada a um desentendimento familiar devido a uma tentativa de relacionamento entre Tcheco e a ex-companheira de Kaik. Após a prisã0 de Tcheco, os agentes confirmaram a participação de Kleiton, que foi localizado e preso em Nova Iguaçu.
Para montar o quebra-cabeça, a polícia verificou câmeras de segurança que registraram todo movimento no dia do crime, onde Alexandre e seu comparsa surpreenderam Kaik em um bar na Vila Geny. O cabo rendeu as pessoas que estavam do lado de fora, enquanto Kaik tentava se abrigar no estabelecimento. O jovem foi alcançado nos fundos do bar pelos criminosos e morto com vários disparos de arma de fogo. Alexandre foi excluído da Polícia Militar, após comprovado seu envolvimento no crime e retornou às funções após ser absolvido pela Justiça.
Preso em Itaguaí o segundo envolvido no assassinato do entregador Kaik
Em um bar no bairro Vila Geni. A vítima tentou fugir, mas foi alcançada e alvejada por cinco tiros disparados por um cabo da PM
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