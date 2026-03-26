Momento da prisão de Kleiton dos Santos Silva - Divulgação/Rede Social

Momento da prisão de Kleiton dos Santos SilvaDivulgação/Rede Social

Publicado 26/03/2026 23:54 | Atualizado 26/03/2026 23:56

Itaguaí - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu nessa quarta-feira (25), Kleiton dos Santos Silva, segundo envolvido no assassinato do entregador Kaik dos Santos Souza em 28 de agosto de 2025. Contra ele havia uma extensa ficha criminal, além de mandado de prisão em aberto.



Segundo a polícia o crime aconteceu no bairro Vila Geni, em Itaguaí, na região metropolitana, quando a vítima foi surpreendida por dois homens enquanto trabalhava como entregador em um bar. Kaik tentou se esconder dentro do estabelecimento, mas foi perseguido e morto com cinco tiros, a queima roupa. O primeiro suspeito, Alexandre Severino Rodrigues dos Santos, conhecido como “Tcheco”, foi preso em dezembro do mesmo ano.



A motivação do crime, de acordo com as investigações da DHBF, estaria ligada a um desentendimento familiar devido a uma tentativa de relacionamento entre Tcheco e a ex-companheira de Kaik. Após a prisã0 de Tcheco, os agentes confirmaram a participação de Kleiton, que foi localizado e preso em Nova Iguaçu.

Alexandre, cabo da Polícia Militar e tio-avô da vítima, possui um vasto histórico criminal, violência doméstica e outro homicídio qualificado em 2012.



Para montar o quebra-cabeça, a polícia verificou câmeras de segurança que registraram todo movimento no dia do crime, onde Alexandre e seu comparsa surpreenderam Kaik em um bar na Vila Geny. O cabo rendeu as pessoas que estavam do lado de fora, enquanto Kaik tentava se abrigar no estabelecimento. O jovem foi alcançado nos fundos do bar pelos criminosos e morto com vários disparos de arma de fogo. Alexandre foi excluído da Polícia Militar, após comprovado seu envolvimento no crime e retornou às funções após ser absolvido pela Justiça.

