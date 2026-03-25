Itaguaí encerra nesta semana o Castra Mais RJDivulgação
Pré-requisito: cadastro do animal no SinPatinhas (Gov.br).
Itaguaí recebe serviço gratuito de castração para cães e gatos
O Castra Mais RJ realiza 300 esterilizações por dia e tem como meta alcançar 50 mil cirurgias em todo o estado
Rio+Saneamento promove atendimentos itinerantes em Itaguaí e Seropédica
Com serviços de regularização de débitos e solicitação de ligação de água
Ternium abre inscrições para programa que premia estudantes com bolsas de até R$ 9 mil
Inscrições vão até 27 de março
Prefeito do Rio, Eduardo Paes autoriza início das obras do "Parque Terra Prometida"
Que vai ocupar a área da antiga Cidade das Crianças, em Itaguaí. O local será transformado em um parque temático voltado para o cristianismo. Um lugar onde será cultuada a fé judaico - cristã
STF rejeita recurso e mantém decisão contra tentativa de terceiro mandato de Rubem Vieira
Segunda Turma da Corte entende que caso já foi decidido em repercussão geral e afasta embargos apresentados pelo ex-prefeito de Itaguaí
Itaguaí inicia ano letivo com entrega inédita de kits, uniformes e mochilas para quase 20 mil alunos da rede municipal
Entrega em andamento já no início do ano letivo marca esforço da gestão para garantir estrutura e igualdade aos estudantes
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