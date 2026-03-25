Itaguaí encerra nesta semana o Castra Mais RJ - Divulgação

Itaguaí encerra nesta semana o Castra Mais RJDivulgação

Publicado 25/03/2026 10:30

Itaguaí - O ônibus do Castra Mais RJ continua na Estrada do Trapiche, no centro de Itaguaí, segundo destino na programação de 2026. O serviço no município está sendo realizado em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pesca, da Prefeitura de Itaguaí.

O Castra Mais RJ funciona das 8h às 16h, somente nesta semana. Os agendamentos devem ser feitos pelo site: http://castramaisrj2.com.br/. O programa tem como meta realizar 50 mil castrações em todo o estado.

O serviço possui 20 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares, com estrutura para realizar cerca de 300 cirurgias por dia. Os cães serão atendidos na parte da manhã e os gatos, à tarde.

-A castração é uma das principais ferramentas para o controle populacional de cães e gatos, além de prolongar a vida do animal, contribuindo para a saúde, bem-estar e redução de abandono dos pets - disse Marcelo Queiroz.

Para realizar a esterilização, todos os animais precisam estar previamente cadastrados no SinPatinhas, plataforma do Governo Federal, que reúne informações sobre animais domésticos. O acesso é feito pelo Gov.br e faz parte do controle federal no financiamento de verbas públicas relacionadas à causa animal.

Além da castração, os animais irão receber microchips de identificação. A implantação é subcutânea e armazena as informações do tutor como nome, telefone e endereço em um banco de dados.

O Castra Mais RJ é realizado com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Queiroz, com a colaboração do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática.

O agendamento pode ser feito pelo: http://castramaisrj2.com.br/

Pré-requisito: cadastro do animal no SinPatinhas (Gov.br).