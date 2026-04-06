No carro atingido pelo trem tinha uma família com cinco pessoas - Divulgação/Reprodução Rede Social

No carro atingido pelo trem tinha uma família com cinco pessoasDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 06/04/2026 10:51

Itaguaí - Um susto para os pedestres que estavam perto do local do acidente. Um carro de passeio foi atingido por um trem na tarde desse domingo de Páscoa, (5), em Itaguaí, região metropolitana do Rio. No veículo que teve a lateral amassada, estava uma família com cinco pessoas, entre elas um bebê recém nascido, todos tiveram ferimentos leves. Na foto ao lado dá pra vê quando o carro de passeio, após ser atingido e arrastado pelo trem, bate ainda em uma mureta. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, e encaminhadas à unidade de Saúde, todas sem gravidade, apesar do susto. Segundo testemunhas, após o acidente o trem, não parou e seguiu viagem. Não se sabe ainda a dinâmica do acidente.

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