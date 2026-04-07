Chegada do acusado na 50ª DP por policiais civisDivulgação/Polícia Civil
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RioSP promove ativações do Free Flow durante o feriado de Páscoa na Rio-Santos região da costa verde
Ações acontecem entre os dias 3 e 5 de abril em Itaguaí, Mangaratiba e Angra dos Reis, com foco em orientar motoristas sobre o pedágio eletrônico. Governo Federal pode cancelar mais de 3 milhões de multas "indevidas" cobradas pelo free flow
Preso em Itaguaí o segundo envolvido no assassinato do entregador Kaik
Em um bar no bairro Vila Geni. A vítima tentou fugir, mas foi alcançada e alvejada por cinco tiros disparados por um cabo da PM
Itaguaí recebe serviço gratuito de castração para cães e gatos
O Castra Mais RJ realiza 300 esterilizações por dia e tem como meta alcançar 50 mil cirurgias em todo o estado
Rio+Saneamento promove atendimentos itinerantes em Itaguaí e Seropédica
Com serviços de regularização de débitos e solicitação de ligação de água
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