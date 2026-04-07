Chegada do acusado na 50ª DP por policiais civis - Divulgação/Polícia Civil

Chegada do acusado na 50ª DP por policiais civisDivulgação/Polícia Civil

Publicado 07/04/2026 18:36

Itaguaí - Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí), na região metropolitana do Rio, prenderam na noite dessa segunda-feira (06), A.S. de J., em cumprimento a mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória. Ele é acusado de homicídio.

A ação foi coordenada pelo delegado titular, Dr. Rodrigo Bichara Moreira, que de posse do mandado iniciou diligências que resultaram na localização e captura do condenado no município de Itaguaí.

A ação judicial corresponde ao crime ocorrido no dia 23 de novembro de 2019, na Estrada da Comporta, no bairro Canto do Rio, em Seropédica. Na ocasião, a vítima, identificada por Marcos M da S, foi atingida por golpes de faca e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as investigações, o homicídio teve motivação fútil, por conta de uma discussão envolvendo a venda de uma motocicleta. O autor teria negociado o veículo como sendo de leilão, quando na verdade era produto de crime, situação que acabou levando à prisão da vítima na época.

A Polícia Civil pede a população que ajude com informações de ações suspeitas em seu bairro e que possam levam à polícia a tirar de circulação criminosos perigosos das ruas, através do

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