Cultura dos Guarani e Pataxó aberta ao público neste mês - Divulgação/

Cultura dos Guarani e Pataxó aberta ao público neste mêsDivulgação/

Publicado 10/04/2026 17:52 | Atualizado 10/04/2026 17:53

Itaguaí - O Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde, que tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, preparou uma programação diversificada e gratuita para o mês de abril, com atividades voltadas à literatura, memória e experiências interativas.

Centro de Memória da Costa Verde em Itaguaí Divulgação

O principal destaque da programação é a exposição “Tuguyrape: Indígenas na Região da Costa Verde”, que propõe um mergulho nos modos de vida, nas histórias e nos conhecimentos dos povos indígenas da região.

O termo “Tuguyrape”, que significa “na corrente sanguínea”, foi escolhido para simbolizar a ligação profunda entre esses povos e seus territórios. A mostra apresenta a história, a cultura e os costumes dos povos Guarani e Pataxó, evidenciando sua conexão com o conceito de Corpo-Território — expressão que reflete a identidade e a luta desses povos pela preservação de suas terras.



A historiadora e pesquisadora da exposição, Ana Paula da Silva, destaca a importância da iniciativa: “O Rio de Janeiro, assim como todo o território brasileiro, é habitado por povos que falam diferentes línguas, sonham e vivem, segundo seus jeitos de ser e estar no mundo. Na região da Costa Verde, não é diferente. Ali, acarinhados pela Mata Atlântica e embalados pelas ondas do mar, vivem os Guarani Mbya e Pataxó.

Encontrando formas de animar suas existências, os guaranis e pataxós lutam diariamente para manter seus territórios, práticas culturais, conhecimentos dos mais velhos e vencer as adversidades oriundas das relações, nem sempre amistosas, com a sociedade regional. Tuguyrape: Indígenas na Costa Verde é um convite para tornar mais visível as ricas culturas desses povos e para lembrar ao visitante que a Costa Verde sempre foi e será indígena”.



Além da exposição, outra novidade é a ação “Centro de Memória nas Escolas”, voltada para estudantes da rede de ensino de Itaguaí. A iniciativa prevê encontros semanais com atividades educativas, rodas de conversa e apresentações culturais, promovendo educação patrimonial e intercultural de forma contínua e acessível.



A proposta busca abordar, de forma lúdica e participativa, as histórias e saberes de povos indígenas, comunidades quilombolas, tradições japonesas e outros grupos tradicionais da região, incentivando o respeito à diversidade, o reconhecimento de identidades e o fortalecimento da memória coletiva.



O público também poderá participar de atividades abertas ao longo de todo o mês, de terça a domingo, com entrada gratuita, na sede do Centro de Memória, localizada no Shopping PátioMix, na Rodovia Rio-Santos, em Itaguaí. A programação inclui exposições pedagógicas, jogos artesanais, conteúdos audiovisuais, além de experiências imersivas com vídeo temático e tour interativo com óculos de realidade virtual.



Também estão previstas visitas guiadas às terças-feiras, com foco nos povos indígenas da região da Costa Verde, e a ação de troca de livros, disponível durante todo o mês para o público interessado.