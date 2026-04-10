Cultura dos Guarani e Pataxó aberta ao público neste mêsDivulgação/
O termo “Tuguyrape”, que significa “na corrente sanguínea”, foi escolhido para simbolizar a ligação profunda entre esses povos e seus territórios. A mostra apresenta a história, a cultura e os costumes dos povos Guarani e Pataxó, evidenciando sua conexão com o conceito de Corpo-Território — expressão que reflete a identidade e a luta desses povos pela preservação de suas terras.
A historiadora e pesquisadora da exposição, Ana Paula da Silva, destaca a importância da iniciativa: “O Rio de Janeiro, assim como todo o território brasileiro, é habitado por povos que falam diferentes línguas, sonham e vivem, segundo seus jeitos de ser e estar no mundo. Na região da Costa Verde, não é diferente. Ali, acarinhados pela Mata Atlântica e embalados pelas ondas do mar, vivem os Guarani Mbya e Pataxó.
Além da exposição, outra novidade é a ação “Centro de Memória nas Escolas”, voltada para estudantes da rede de ensino de Itaguaí. A iniciativa prevê encontros semanais com atividades educativas, rodas de conversa e apresentações culturais, promovendo educação patrimonial e intercultural de forma contínua e acessível.
A proposta busca abordar, de forma lúdica e participativa, as histórias e saberes de povos indígenas, comunidades quilombolas, tradições japonesas e outros grupos tradicionais da região, incentivando o respeito à diversidade, o reconhecimento de identidades e o fortalecimento da memória coletiva.
O público também poderá participar de atividades abertas ao longo de todo o mês, de terça a domingo, com entrada gratuita, na sede do Centro de Memória, localizada no Shopping PátioMix, na Rodovia Rio-Santos, em Itaguaí. A programação inclui exposições pedagógicas, jogos artesanais, conteúdos audiovisuais, além de experiências imersivas com vídeo temático e tour interativo com óculos de realidade virtual.
Também estão previstas visitas guiadas às terças-feiras, com foco nos povos indígenas da região da Costa Verde, e a ação de troca de livros, disponível durante todo o mês para o público interessado.
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