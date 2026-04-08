Chegada do homem preso pelos policiais civis à 50ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Chegada do homem preso pelos policiais civis à 50ª DPDivulgação/Polícia Civil

Publicado 08/04/2026 17:56 | Atualizado 08/04/2026 17:57

Itaguaí - Policiais civis da 50ª DP de Itaguaí, sob o comando do delegado Rodrigo Bichara Moreira, prenderam na manhã desta quarta-feira, (08), um homem apontado como autor de roubos com violência no município de Itaguaí.

Na ação Luiz V, de 25 anos, foi localizado em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O suspeito já havia sido preso anteriormente em 2025, após ser identificado por imagens de câmeras de segurança durante um assalto a uma farmácia no bairro Brisamar. Na ocasião, ele atuava em conjunto com outro criminoso, que foi preso em flagrante dias depois.

O acusado preso, na ocasião, e colocado em liberdade em setembro de 2025. Desde então Luiz V voltou a ser alvo de investigações e teve um novo mandado de prisão preventiva expedido. Com base em trabalho de inteligência, os agentes conseguiram localizá-lo e efetuar a nova prisão.

O acusado responderá por roubo majorado, com uso de arma de fogo e atuação em grupo, e será encaminhado à audiência de custódia.