Atendimento Rio+Saneamento na região metropolitana - Divulgação/Rio+Saneamento

Atendimento Rio+Saneamento na região metropolitanaDivulgação/Rio+Saneamento

Publicado 08/05/2026 21:29 | Atualizado 08/05/2026 21:30

Itaguaí - A Rio+Saneamento realiza novas edições do programa Rio+Perto de Você em Itaguaí, Paracambi e Seropédica. A iniciativa, neste mês de maio, leva os principais serviços da concessionária diretamente à população, com o objetivo de oferecer atendimento com mais comodidade, agilidade e praticidade aos clientes.

Em Itaguaí, a ação acontece neste sábado (09/05), na Rua Estados Unidos, 1319, no bairro Jardim América, das 9h às 16h. Em Paracambi (16/05), na Praça do Miro, localizada na Rua Projetada 2, s/nº, no bairro Lages, das 9h às 14h. Já em Seropédica, o Rio+Perto de Você acontece no último sábado do mês (30/05), na Rua Vinte e Dois, 358, no bairro Piranema, das 9h às 16h.

Durante a ação, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social, renegociar débitos, atualizar dados cadastrais, solicitar ligação ou religação de água, obter informações sobre abastecimento e tratamento de água, regularizar pendências e conhecer os canais oficiais de atendimento da concessionária. Em Paracambi, os moradores também poderão tirar dúvidas sobre as recentes ações realizadas pela empresa na operação do sistema de coleta e tratamento de esgoto.

“Mais do que oferecer serviços, o Rio+Perto de Você reforça o compromisso da Rio+Saneamento em estar próxima da população. Ao levar nosso atendimento diretamente aos bairros, conseguimos ampliar o acesso dos moradores aos serviços da concessionária com mais comodidade e agilidade”, destaca Marcelo Luvisotto, superintendente regional da concessionária.

Confira a agenda

Itaguaí

Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 9h às 16h

Endereço: Rua Estados Unidos, 1319 – Jardim América – Itaguaí

Seropédica

Data: 30 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 9h às 16h

Endereço: Rua Vinte e Dois, 358 – Piranema – Seropédica.