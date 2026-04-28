Pórtico instalado na costa verde, ParatyDivulgação/Reprodução Rede Social
Até lá, a consulta pode ser feita diretamente nos canais (sites e aplicativos) disponibilizados pelas concessionárias responsáveis pelas vias. As referidas empresas são obrigadas a disponibilizar os meios adequados de comunicação para que o cidadão identifique por onde o seu veículo passou e efetue o pagamento.
Para o secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adrualdo Catão, a medida corrige e aprimora o sistema free flow no país, dá transparência ao usuário e evita a cobrança de multa por falta de informação ao motorista.
Governo Federal suspende mais de 3,4 milhões de multas no sistema free flow
A medida vale a partir desta terça-feira (28), com prazo de até 200 dias para a regularização de débitos dos usuários com tarifas de pedágio
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