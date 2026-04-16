Vacinação gratuita primeira dose acontece no sábado(18) - Divulgação/Campanha

Vacinação gratuita primeira dose acontece no sábado(18)Divulgação/Campanha

Publicado 16/04/2026 11:28

Itaguaí - Os tutores de cães e gatos de Itaguaí, região metropolitana do Rio, já podem inscrever seus pets para a campanha gratuita de vacinação. A ação acontece nos dias 18 de abril, 9 e 30 de maio, a partir das 8h, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. O agendamento deve ser feito pelo site: https://abre.ai/patasprotegidas.

A ação é fruto da parceria Prefeitura de Itaguaí e do Instituto Ambiental Green World e tem como objetivo ampliar o serviço de política pública com foco na causa animal.

-Nosso compromisso é ampliar as iniciativas gratuitas com foco na saúde e no bem-estar dos animais. A vacinação é uma medida fundamental para prevenir doenças e promover qualidade de vida aos animais e às famílias – disse Marcelo Queiroz deputado federal (PSDB/RJ) e um dos parceiros na ação.

Durante a campanha, os cães serão imunizados contra cinomose, parvovirose, adenovírus tipos 1 e 2, coronavirose, parainfluenza e leptospirose (quatro sorovares). Já os gatos receberão proteção contra panleucopenia, rinotraqueíte e calicivirose. Os antivírus que serão aplicados são o V10 para cães e V3 para gatos.

Os animais que nunca foram vacinados ou são filhotes irão receber a imunização completa, com três doses. Os cães e gatos já vacinados, terão direito a uma dose de reforço. A imunização garante a proteção contra as principais doenças infecciosas que atingem os pets.

A Campanha de vacinação acontece nos dias 18/04, 09/05 e 30/05, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - Estrada do Trapiche, Centro.