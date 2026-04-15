Ezequias Henrique Félix dos Santos Divulgação/Polícia Civil
Preso em Itaguaí homem acusado de matar três pessoas em Alagoas
Motivação do triplo homicídio segundo as investigações da polícia, dívidas por tráfico de drogas
Itaguaí recebe atendimento itinerante da Rio+Saneamento em abril
Rio+Perto de Você oferece serviços como regularização de débitos e solicitação de ligação de água
Centro de Memória da Costa Verde abre exposição sobre cultura indígena
Em sua programação gratuita no mês de abril. As tribos Guarani e Pataxó são destaques da Tuguyrape
RioSP promove ativações do Free Flow durante o feriado de Páscoa na Rio-Santos região da costa verde
Ações acontecem entre os dias 3 e 5 de abril em Itaguaí, Mangaratiba e Angra dos Reis, com foco em orientar motoristas sobre o pedágio eletrônico. Governo Federal pode cancelar mais de 3 milhões de multas "indevidas" cobradas pelo free flow
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