Ezequias Henrique Félix dos Santos - Divulgação/Polícia Civil

Ezequias Henrique Félix dos Santos Divulgação/Polícia Civil

Publicado 15/04/2026 10:21 | Atualizado 15/04/2026 10:24

Itaguaí - Foi preso em Itaguaí, região metropolitana do Rio, nessa terça-feira,(14), um homem acusado de triplo homicídio em Maceió, Alagoas. Ezequias Henrique Félix dos Santos (38) era foragido da justiça desde 2008, quando ocorreu o crime. Há oito anos o criminoso estava escondido no Rio para fugir da Justiça.

Ainda de acordo com a polícia ele e mais três comparsas, todos armados, abordaram duas mulheres e um homem e os executaram de forma brutal. As vítimas teriam uma dívida com o tráfico de drogas e foram julgadas pelo tribunal do crime.

A troca de informações entre as polícias do Rio e Alagoas, em uma operação conjunta, resultou na localização do criminoso. Na cidade de Itaguaí, Ezequias levava uma vida normal com esposa e filhos e trabalhava em uma empresa de transporte. Ele chegou no Rio em 2018, quando foi expedido pela Justiça de Alagoas um mandado de prisão. Ele foi localizado, preso e levado para 50ª DP, onde está à disposição da Justiça.