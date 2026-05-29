Momento da prisão da suspeita pelos policiais da 50ª DPDivulgação/Polícia Civil

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Itaguaí - A Polícia Civil prendeu uma mulher investigada por envolvimento na revenda de relógios importados furtados de contêineres de uma empresa de logística em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. A ação foi realizada por agentes da 50ª DP em (Itaguaí), que cumpriram mandado contra G. K. B. de O. S., apontada como responsável pela comercialização dos produtos desviados.
Produto apreendido na residência da suspeita ainda estava na caixa - Divulgação/Polícia Civil
Produto apreendido na residência da suspeita ainda estava na caixaDivulgação/Polícia Civil
 
Segundo as investigações, relógios das marcas de luxo Bvlgari e Cartier eram furtados por funcionários da empresa e posteriormente anunciados para venda por meio das redes sociais, principalmente Instagram e WhatsApp.
Durante a operação, os policiais apreenderam oito relógios que foram reconhecidos como parte da carga furtada. Ainda de acordo com a Polícia Civil, um dos envolvidos no esquema criminoso confessou participação nos desvios das mercadorias.
As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização, esclarecer toda a dinâmica do crime e recuperar mais bens que teriam sido desviados dos contêineres. A Polícia Civil destaca que a apuração segue em andamento e novas diligências poderão resultar em outras prisões e apreensões relacionadas ao caso.
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Momento da prisão da suspeita pelos policiais da 50ª DP
Produto apreendido na residência da suspeita ainda estava na caixa
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