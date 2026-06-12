25ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores Divulgação/Chiara Martelotta
Câmara de Itaguaí aprova programa de Wi-Fi gratuito para todos os bairros
Projeto foi aprovado em discussão final na sessão que também confirmou homenagens e avanços em propostas de Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, por meio do esporte
Prefeitura de Itaguaí prepara uma grande noite de celebração cristã para toda a população no Freedom Festival
Banda MORADA, Gabriela Rocha, DJ Naudão e a ministração do Pastor Junior Trovão prometem uma noite de fé, louvor e celebração no Parque Municipal
Polícia Civil prende mulher suspeita de revender relógios furtados em Itaguaí
Investigação da 50ª DP aponta participação de funcionários de empresa de logística em esquema de desvio e comercialização de produtos importados e de luxo nas redes sociais
Pedagoga Viviane Rodrigues lança livro sobre autismo no Centro de Memória
No dia 30 de maio com sessão de autógrafos e debate sobre diagnóstico tardio na vida adulta
ANTT cancela 800 mil multas de pedágio free flow na Rio-Santos
Motoristas autuados nos pórticos de Paraty, Mangaratiba e Itaguaí terão direito a ressarcimento e retirada de pontos da CNH após reconhecimento de falhas no sistema
Hugo Leal reivindica mudança do pórtico do free flow em Itaguaí após suspensão de 3,4 milhões de multas
Deputado federal defende retirada do equipamento da região de Itimirim/Coroa Grande e critica impacto do chamado "pedágio do pãozinho" sobre moradores locais
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