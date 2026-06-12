25ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores Divulgação/Chiara Martelotta

Mais artigos de O Dia
O Dia
Itaguaí - A Câmara Municipal de Itaguaí aprovou durante a 25ª Sessão Ordinária, nesta semana,(9), o Projeto de Lei nº 103/2025, que cria o Programa Wi-Fi Comunitário e prevê a instalação de pontos gratuitos de acesso à internet em todos os bairros do município.
A proposta, de autoria do vereador Nando Rodrigues, foi aprovada em discussão final e esteve entre os principais temas debatidos pelos parlamentares durante a sessão. O objetivo do projeto é ampliar o acesso à internet para a população, promovendo inclusão digital e facilitando o acesso a serviços, informações e oportunidades.
Também em discussão final, os vereadores aprovaram o projeto de decreto legislativo que concede os títulos de Cidadão Itaguaiense e Benemérito, e a Medalha São Francisco Xavier. As homenagens são destinadas a personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento e o fortalecimento do município.
Em primeira discussão, o plenário aprovou o Projeto de Lei nº 114/2025, de autoria da vereadora Paty Bumerangue, que institui o Programa de Incentivo à Inclusão Social da Pessoa com Deficiência por meio do esporte. A proposta busca ampliar oportunidades e promover a participação de pessoas com deficiência em atividades esportivas.
Os parlamentares também aprovaram, em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 126/2025, de autoria da Mesa Diretora, que altera a legislação relacionada às despesas específicas concedidas a agentes políticos e servidores do Poder Legislativo.
A sessão foi marcada ainda pela aprovação de requerimentos de Moções de Congratulações e Elogios, além de indicações parlamentares apresentadas pelos vereadores presentes, reforçando a pauta de reconhecimento e atendimento às demandas da população de Itaguaí.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.