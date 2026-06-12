25ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores - Divulgação/Chiara Martelotta

25ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores Divulgação/Chiara Martelotta

Publicado 12/06/2026 20:21

Itaguaí - A Câmara Municipal de Itaguaí aprovou durante a 25ª Sessão Ordinária, nesta semana,(9), o Projeto de Lei nº 103/2025, que cria o Programa Wi-Fi Comunitário e prevê a instalação de pontos gratuitos de acesso à internet em todos os bairros do município.

A proposta, de autoria do vereador Nando Rodrigues, foi aprovada em discussão final e esteve entre os principais temas debatidos pelos parlamentares durante a sessão. O objetivo do projeto é ampliar o acesso à internet para a população, promovendo inclusão digital e facilitando o acesso a serviços, informações e oportunidades.

Também em discussão final, os vereadores aprovaram o projeto de decreto legislativo que concede os títulos de Cidadão Itaguaiense e Benemérito, e a Medalha São Francisco Xavier. As homenagens são destinadas a personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento e o fortalecimento do município.

Em primeira discussão, o plenário aprovou o Projeto de Lei nº 114/2025, de autoria da vereadora Paty Bumerangue, que institui o Programa de Incentivo à Inclusão Social da Pessoa com Deficiência por meio do esporte. A proposta busca ampliar oportunidades e promover a participação de pessoas com deficiência em atividades esportivas.

Os parlamentares também aprovaram, em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 126/2025, de autoria da Mesa Diretora, que altera a legislação relacionada às despesas específicas concedidas a agentes políticos e servidores do Poder Legislativo.

A sessão foi marcada ainda pela aprovação de requerimentos de Moções de Congratulações e Elogios, além de indicações parlamentares apresentadas pelos vereadores presentes, reforçando a pauta de reconhecimento e atendimento às demandas da população de Itaguaí.