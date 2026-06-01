Grande evento cristão, gratuito, vai movimentar a cidade de Itaguaí - Divulgação

Grande evento cristão, gratuito, vai movimentar a cidade de ItaguaíDivulgação

Publicado 01/06/2026 12:51 | Atualizado 01/06/2026 12:57

Itaguaí - A Prefeitura de Itaguaí, região metropolitana do Rio, promove no próximo dia 6, o Freedom Festival, um grande evento cristão voltado para toda a população. A programação acontece a partir das 16h, no Parque Municipal de Itaguaí, com entrada gratuita, reunindo música, adoração e momentos de reflexão espiritual.

A iniciativa foi organizada pela administração municipal com o objetivo de proporcionar uma noite especial de louvor a Deus para as famílias da cidade. Segundo o prefeito Haroldo Jesus, o festival foi planejado para ser um momento de união e bênçãos para a população.

-Preparamos o Freedom Festival com muito carinho para proporcionar uma noite especial de louvor e adoração para as famílias da nossa cidade. Nosso desejo é que seja um momento de bênçãos para Itaguaí- declarou o prefeito.

Entre as principais atrações está a banda MORADA, um dos grupos mais populares da música cristã contemporânea no país. Com mais de dez anos de carreira e cinco álbuns lançados, a banda formada em Fernandópolis, no interior de São Paulo, acumula milhões de reproduções nas plataformas digitais e uma ampla base de seguidores nas redes sociais.

Outra presença de destaque será a cantora Gabriela Rocha, considerada uma das maiores vozes da música gospel brasileira. A artista já realizou parcerias com nomes internacionais como Elevation Worship, CeCe Winans e Michael W. Smith. Seu canal no YouTube ultrapassa a marca de 3 bilhões de visualizações.

O público também poderá acompanhar a apresentação do DJ Naudão, conhecido por animar grandes eventos e Marchas para Jesus em diversas regiões do país. Com um estilo marcante, ele leva ao palco um repertório de gospel dançante que costuma atrair diferentes públicos.

Além das atrações musicais, o evento contará com a participação do Pastor Junior Trovão, que fará a ministração da palavra. Reconhecido nacionalmente, ele ganhou projeção por suas pregações e já participou dos Gideões Missionários da Última Hora (GMUH), considerado um dos maiores congressos missionários do mundo.

De acordo com os organizadores, o Freedom Festival tem como proposta unir entretenimento, fé e reflexão, promovendo uma experiência de adoração e comunhão para os participantes.



O Freedom Festival , acontece no Parque Municipal de Itaguaí (Estrada do Trapiche, s/nº, Centro), no dia 6 de junho, a partir das 16h, com entrada gratuita.