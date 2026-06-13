Lonas plásticas utilizadas em outdoors promocionais da concessionária são transformadas em sacolas ecológicas - Divulgação/Rio+Saneamento

Lonas plásticas utilizadas em outdoors promocionais da concessionária são transformadas em sacolas ecológicasDivulgação/Rio+Saneamento

Publicado 13/06/2026 18:11 | Atualizado 13/06/2026 18:12

Itaguaí - No mês em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, ações voltadas à sustentabilidade e ao impacto social ganham destaque em Itaguaí, região metropolitana do Rio. Entre elas está uma iniciativa da Rio+Saneamento que busca dar uma nova destinação a materiais que seriam descartados, por meio de uma parceria com a Associação de Mulheres de Itaguaí Guerreiras e Articuladoras Sociais (A.M.I.G.A.S).

Parceria inclui a produção de sacolas ecológicas que serão distribuídas gratuitamente à população Divulgação/Rio+Saneamento

O projeto prevê a destinação de aproximadamente 190 quilos de uniformes sem uso, anteriormente utilizados por colaboradores da concessionária em diferentes cidades, para a associação. Os materiais serão transformados artesanalmente em bolsas e estojos, que posteriormente serão distribuídos como brindes em eventos promovidos pela empresa junto à população.

Produção de estojos e bolsas Divulgação/Rio+Saneamento

Além dos uniformes, a parceria também contempla o reaproveitamento de lonas plásticas utilizadas em campanhas de outdoor da concessionária. O material será convertido em sacolas ecológicas, reforçando o compromisso com a redução de resíduos e a reutilização de recursos.

Segundo o superintendente de Sustentabilidade da Rio+Saneamento, Nelson Carvalho, a iniciativa vai além do simples reaproveitamento de materiais.

-Mais do que reaproveitar materiais, essa iniciativa representa um compromisso com a sustentabilidade e a conscientização ambiental. Ao transformar esses itens em objetos úteis, conseguimos dar um novo significado a materiais que antes seriam tratados apenas como resíduos - destacou.

Carvalho ressaltou ainda que o projeto fortalece o trabalho social desenvolvido pela associação no município, ao mesmo tempo em que contribui para a geração de renda das mulheres participantes e estimula práticas de economia circular.

A concessionária também mantém uma parceria com o Instituto Soul Ambiental para incentivar a destinação correta de materiais plásticos. A ação envolve a arrecadação de tampinhas de garrafas PET, embalagens plásticas e resíduos gerados nas operações da empresa, como frascos utilizados em análises microbiológicas e tubetes empregados na produção de faturas.

Por meio dessa iniciativa, os materiais recicláveis são convertidos em cestas básicas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A distribuição dos alimentos é realizada pela associação A.M.I.G.A.S, ampliando o alcance social das ações ambientais desenvolvidas pela concessionária em Itaguaí.