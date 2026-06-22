Funcionários da Rio+Saneamento estão prontos, neste período da Copa, para atendimento especial aos clientesDivulgação/Rio+Saneamento
Rio+Saneamento lança campanha da Copa do Mundo com descontos de até 65% para quitação de dívidas
Ação segue até 19 de julho e oferece condições especiais de negociação, incluindo parcelamento e isenção de taxas para clientes inadimplentes em Itaguaí e Seropédica
Ônibus da Costa Verde pega fogo na Rio-Santos e interdita trecho em Itaguaí
Veículo que fazia a linha Angra dos Reis–Rio de Janeiro foi tomado pelas chamas na manhã desta segunda-feira (22); não há registro oficial de feridos
Expo Itaguaí 2026 aquece comércio e gera expectativa de crescimento econômico na cidade
Maior festa agropecuária do estado movimenta setores como comércio, beleza, transporte e alimentação, com previsão de atrair milhares de visitantes entre os dias 1º e 5 de julho
Rio+Saneamento transforma uniformes usados em bolsas e estojos sustentáveis em parceria com associação de Itaguaí
Projeto promove economia circular, geração de renda e reciclagem de materiais que seriam descartados, beneficiando a comunidade local
Câmara de Itaguaí aprova programa de Wi-Fi gratuito para todos os bairros
Projeto foi aprovado em discussão final na sessão que também confirmou homenagens e avanços em propostas de Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, por meio do esporte
Prefeitura de Itaguaí prepara uma grande noite de celebração cristã para toda a população no Freedom Festival
Banda MORADA, Gabriela Rocha, DJ Naudão e a ministração do Pastor Junior Trovão prometem uma noite de fé, louvor e celebração no Parque Municipal
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