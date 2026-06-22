Funcionários da Rio+Saneamento estão prontos, neste período da Copa, para atendimento especial aos clientes - Divulgação/Rio+Saneamento

Funcionários da Rio+Saneamento estão prontos, neste período da Copa, para atendimento especial aos clientesDivulgação/Rio+Saneamento

Publicado 22/06/2026 16:09

Itaguaí - A Rio+Saneamento lançou uma campanha especial durante o período da Copa do Mundo com o objetivo de facilitar a regularização de débitos dos clientes. A iniciativa estará em vigor até o dia 19 de julho e oferece descontos de até 65% para pagamento de dívidas, conforme o perfil e a elegibilidade de cada consumidor.

Além dos descontos, a concessionária disponibiliza parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito, sujeito aos juros da operadora. Algumas modalidades de negociação também garantem benefícios adicionais, como isenção de juros e multas por atraso, isenção de juros sobre o parcelamento e isenção da taxa de religação do serviço.

A campanha busca incentivar a adimplência e proporcionar condições mais acessíveis para que os clientes regularizem suas pendências financeiras junto à empresa.

Para aderir à negociação, os consumidores podem utilizar os canais de atendimento da Rio+Saneamento por meio do telefone 0800 772 1027, que também recebe mensagens via WhatsApp, ou acessar o site da concessionária. O atendimento presencial também está disponível nas lojas da empresa, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As unidades de atendimento estão localizadas além dos municípios de Itaguaí e Seropédica; em Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, e Vassouras, oferecendo suporte aos clientes que desejam aproveitar as condições especiais da campanha e colocar as contas em dia.