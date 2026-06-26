Creche ampliada no bairro 26 de Dezembro - Divulgação

Creche ampliada no bairro 26 de Dezembro Divulgação

Publicado 26/06/2026 17:55

Itaguaí - A Prefeitura de Itaguaí, região metropolitana do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza na próxima segunda-feira (29), às 9h, a cerimônia de entrega da reforma geral da Creche Municipal Danielle Batista da Silva, localizada no bairro 26 de Dezembro.

A unidade passou por uma ampla revitalização, com melhorias em todos os seus espaços, visando oferecer mais conforto, segurança e qualidade para alunos, profissionais da educação e toda a comunidade escolar.

As obras contemplaram a modernização das salas de aula, refeitório, parquinho, sala de estimulação, áreas administrativas e da fachada, promovendo um ambiente mais acolhedor e adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas.

A creche funciona em período integral, das 8h às 16h30, e tem capacidade para atender 135 crianças, distribuídas em sete turmas da Educação Infantil. A unidade desempenha papel importante no atendimento às famílias da região, proporcionando um espaço voltado ao aprendizado, à convivência e aos cuidados com a primeira infância.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a revitalização reforça o compromisso da administração municipal com a valorização da educação pública e o fortalecimento das políticas voltadas à primeira infância, reconhecida como uma etapa essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças.

A entrega da reforma representa mais um investimento na qualificação da rede municipal de ensino, ampliando as condições de acolhimento e aprendizagem para os estudantes e oferecendo melhores condições de trabalho aos profissionais da educação.

A cerimônia contará com a presença de autoridades municipais, educadores, alunos, familiares e integrantes da comunidade, marcando a conclusão de mais uma importante obra voltada ao fortalecimento da educação em Itaguaí.