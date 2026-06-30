Shows vão aquecer as noites da Expo Itaguaí 2026 que começa nesta quarta-feira e vai até domingo - Divulgação

Shows vão aquecer as noites da Expo Itaguaí 2026 que começa nesta quarta-feira e vai até domingo Divulgação

Publicado 30/06/2026 18:56

Itaguaí - A espera acabou. A partir desta quarta-feira (1º), o Parque de Exposições de Itaguaí recebe a 26ª edição da Expo Itaguaí, considerada a maior festa agropecuária do estado do Rio de Janeiro. O evento, que segue até domingo (5), integra as comemorações pelos 208 anos do município e promete reunir milhares de moradores e visitantes em uma programação gratuita repleta de atrações culturais, esportivas, agropecuárias e musicais.

Com o tema "De Volta às Raízes", a edição de 2026 resgata a tradição agropecuária que marcou a história da exposição, ao mesmo tempo em que amplia as opções de entretenimento para públicos de todas as idades. A programação inclui rodeio, exposição de animais, Espaço Agro, feira de artesanato, polo gastronômico, parque de diversões, Arena Cultural, Arena Itageek, Arena do Esporte e diversas oficinas, cursos e atividades voltadas à agricultura familiar e ao setor rural.

Os shows nacionais serão um dos grandes atrativos da festa. A abertura, nesta quarta-feira, ficará por conta de Maiara & Maraisa. Na quinta-feira (2), sobem ao palco Zé Felipe e Leonardo. Na sexta-feira (3), será a vez de Natanzinho Lima. O sábado (4) contará com apresentações de Juliane Souza, Isadora Pompeo e Zezé Di Camargo. Já o encerramento, no domingo (5), terá shows de Yan e Belo. Artistas regionais também fazem parte da programação, com apresentações distribuídas pelos diversos palcos do evento.

Além de oferecer lazer e entretenimento, a Expo Itaguaí também representa um importante impulso para a economia local. Com a aproximação da festa, comerciantes, hotéis, restaurantes, profissionais da beleza, motoristas de aplicativo e prestadores de serviços já registram aumento na procura por produtos e atendimentos.

Para a comerciante Neide Gabriel, proprietária da Stage Multimarcas, a Expo é um dos períodos mais importantes do ano para o comércio local.

-A Expo é extremamente importante para o comércio, chegando a ser melhor do que o Natal em fluxo de venda. Além de movimentar toda a cidade, trazer novos clientes e expandir nossa marca. Quando ela não acontece, impacta muito no fluxo e na quantidade de vendas- disse.

A manicure e nail designer Manoella Batista dos Santos Predes também destaca o crescimento da demanda durante a semana do evento.

-Na semana da Expo, eu abro uma agenda específica para atender as clientes. A procura aumenta muito e acaba sendo um período importante para a nossa renda - acrescentou Manoella.

No setor de vestuário, a lojista Tatiana afirma que muitas empresas se preparam com antecedência para atender ao aumento das vendas.

"A Expo movimenta praticamente todos os setores da cidade. Transporte, alimentação, comércio e serviços acabam sendo beneficiados. Muitas lojas se organizam com antecedência para atender esse período."

A expectativa também é positiva para os profissionais do transporte. O motorista de aplicativo Marco Paulo acredita que o evento proporcionará um aumento significativo na demanda por corridas.

-A expectativa é trabalhar bastante com o aumento do número de passageiros e conseguir uma renda extra durante o evento - concluiu.

Entre as novidades da edição de 2026 está a Arena do Esporte, que oferecerá clínicas de vôlei, futevôlei, tênis de mesa, capoeira, jiu-jítsu inclusivo e outras modalidades abertas ao público. Já a Arena Itageek reunirá atrações voltadas ao universo dos games, cosplay, K-pop e cultura pop, enquanto a Arena Cultural será dedicada às apresentações de artistas locais ao longo dos cinco dias de festa.

A Expo Itaguaí 2026 será realizada de 1º a 5 de julho, no Parque de Exposições de Itaguaí, com entrada gratuita. O funcionamento será das 18h às 2h entre quarta e sexta-feira e das 12h às 2h no sábado e domingo, consolidando o evento como um dos maiores encontros de cultura, entretenimento, agronegócio e desenvolvimento econômico da região.

Ação de Cidadania

Entre os dias 1º e 3 de julho, a prefeitura de Itaguaí por meio do Procon, realizará das 9h às 15h, um grande mutirão de cidadania com a oferta de diversos serviços gratuitos à população. A ação será realizada na entrada da Expo Itaguaí 2026, na Estrada do Trapiche, s/nº, Centro, reunindo em um único espaço órgãos municipais e estaduais para facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais.

Feira da Cidadania na Expo Itaguaí Divulgação

A iniciativa conta com a participação do governo municipal, Procon Itaguaí, Ouvidoria Municipal, Balcão do Consumidor, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e PROCON-RJ, em uma força-tarefa voltada à promoção da cidadania, inclusão social e ampliação do acesso aos serviços públicos.

Durante os dois dias de atendimento, os moradores poderão emitir Cartão SUS, CPF e Título de Eleitor, além de realizar agendamentos para emissão de RG, CNH, serviços do Detran e passaporte. Também serão oferecidos serviços como solicitação do Seguro-Desemprego, atualização do Cadastro Único, atendimentos do CRAS, emissão da ID Jovem, solicitação da Carteira da Pessoa Idosa e do RioCard Sênior, orientações sobre Regularização Fundiária (Reurb-S), pedidos de isenção para emissão de documentos e atendimento da Ouvidoria Municipal para recebimento de sugestões, elogios e reclamações.

A proposta é concentrar, em um único local, serviços de documentação, assistência social, defesa do consumidor e atendimento ao cidadão, proporcionando mais comodidade, agilidade e eficiência. A escolha da entrada da Expo Itaguaí busca aproveitar a estrutura do evento e ampliar a visibilidade da ação, permitindo que a população resolva pendências antes do início da programação noturna.

De acordo com o secretário do Procon/Itaguaí, Robens Júnior, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a aproximação dos serviços públicos da população.

-Nosso objetivo é facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, reunindo diversos órgãos em um único local para oferecer um atendimento mais rápido, eficiente e humanizado. Essa integração entre a Prefeitura de Itaguaí, o Governo do Estado e os demais parceiros demonstra nosso compromisso com a cidadania e com a melhoria da qualidade de vida da população - destacou.

A Prefeitura orienta que os interessados compareçam ao local portando documentos pessoais para agilizar o atendimento. A ação reafirma o compromisso da gestão municipal e dos órgãos parceiros em oferecer serviços essenciais de forma integrada, gratuita e acessível, fortalecendo as políticas públicas de cidadania e atendimento à população.