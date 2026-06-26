Itaguaí terá dia especial de conscientização e aprendizagem sobre a Psoríase - Divulgação/Assessoria CMI

Itaguaí terá dia especial de conscientização e aprendizagem sobre a Psoríase Divulgação/Assessoria CMI

Publicado 26/06/2026 20:41

Itaguaí - A Câmara Municipal de Itaguaí aprovou, nessa quinta-feira (25), por unanimidade, o Projeto de Lei nº 15/2026, que institui o Dia Municipal da Psoríase e estabelece ações de capacitação e conscientização sobre a doença no município. A proposta é de autoria da vereadora Rachel Secundo (PODE) e foi apreciada durante a 27ª Sessão Ordinária da Casa Legislativa.

A sessão teve início às 10h e contou com a presença da maioria dos parlamentares. As ausências dos vereadores Vinícius Alves (PSD) e Noel da SOS (SD) foram justificadas pelo presidente da Câmara, Fabinho Taciano (PP).

Com a aprovação em discussão final, o Projeto de Lei nº 15/2026 segue para os trâmites legais, reforçando as políticas públicas de informação, conscientização e promoção da saúde relacionadas à doença.

A psoríase é uma doença inflamatória crônica, autoimune e não contagiosa que causa o crescimento acelerado das células da pele. Isso resulta em manchas ou placas vermelhas cobertas por descamações prateadas. Embora não tenha cura, existem tratamentos eficazes que controlam os sintomas e melhoram a qualidade de vida.