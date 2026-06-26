Itaguaí terá dia especial de conscientização e aprendizagem sobre a Psoríase Divulgação/Assessoria CMI
Câmara de Itaguaí aprova projeto que institui o Dia Municipal da Psoríase
De autoria da vereadora Rachel Secundo (PODE) durante a 27ª Sessão Ordinária da Casa Legislativa.
Prefeitura de Itaguaí entrega reforma completa da Creche Danielle Batista da Silva
Na próxima segunda-feira (29). A unidade localizada no bairro 26 de Dezembro recebeu revitalização em todos os ambientes e amplia qualidade no atendimento às crianças da Educação Infantil
TSE decide por novas eleições em Itaguaí e encerra disputa sobre mandato de Rubão
A decisão foi unânime e mantém o entendimento de que o prefeito reeleito estava impedido de disputar o cargo por configurar um terceiro mandato consecutivo
Rio+Saneamento lança campanha da Copa do Mundo com descontos de até 65% para quitação de dívidas
Ação segue até 19 de julho e oferece condições especiais de negociação, incluindo parcelamento e isenção de taxas para clientes inadimplentes em Itaguaí e Seropédica
Ônibus da Costa Verde pega fogo na Rio-Santos e interdita trecho em Itaguaí
Veículo que fazia a linha Angra dos Reis–Rio de Janeiro foi tomado pelas chamas na manhã desta segunda-feira (22); não há registro de feridos, segundo a administradora da rodovia
Expo Itaguaí 2026 aquece comércio e gera expectativa de crescimento econômico na cidade
Maior festa agropecuária do estado movimenta setores como comércio, beleza, transporte e alimentação, com previsão de atrair milhares de visitantes entre os dias 1º e 5 de julho
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