Quando estiver em atividade, Itaguaí passará a contar com uma unidade da PM dedicada exclusivamente ao município, deixando de depender da atual estrutura compartilhada - Foto: Divulgação

Quando estiver em atividade, Itaguaí passará a contar com uma unidade da PM dedicada exclusivamente ao município, deixando de depender da atual estrutura compartilhadaFoto: Divulgação

Publicado 28/07/2026 16:49 | Atualizado 28/07/2026 17:09

Itaguai - O município de Itaguaí, região metropolitana do Rio avançou, no primeiro semestre de 2026, no planejamento de novas ações voltadas à segurança pública. O município estruturou medidas para ampliar o policiamento, fortalecer a capacidade de investigação e melhorar O município de Itaguaí, região metropolitana do Rio avançou, no primeiro semestre de 2026, no planejamento de novas ações voltadas à segurança pública. O município estruturou medidas para ampliar o policiamento, fortalecer a capacidade de investigação e melhorar o atendimento às vítimas

Parte das iniciativas já está em funcionamento, como o pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS) a policiais civis. Já a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (4ª CIPM) e uma Sala de Oitiva e Atendimento ainda estão em fase de implantação.

No policiamento ostensivo, a criação da 4ª CIPM foi oficializada por decreto assinado no Palácio Guanabara. A proposta prevê um comando independente da Polícia Militar em Itaguaí, permitindo que o planejamento das operações, a distribuição do efetivo e o uso dos recursos sejam definidos de acordo com as necessidades específicas do município.

A nova companhia, no entanto, ainda não entrou em funcionamento. A implantação depende do cumprimento de etapas administrativas e operacionais necessárias para a instalação da estrutura.

Quando estiver em atividade, Itaguaí passará a contar com uma unidade da PM dedicada exclusivamente ao município, deixando de depender da atual estrutura compartilhada.

Na Polícia Civil, uma das medidas previstas já saiu do planejamento. Itaguaí tornou-se o primeiro município da Baixada Fluminense a firmar convênio para custear o RAS da corporação.

O pagamento já está sendo realizado e permite que policiais atuem em jornadas adicionais remuneradas, ampliando a disponibilidade de agentes na cidade.

A iniciativa busca reforçar o atendimento na delegacia e o trabalho de investigação. Com o aumento do efetivo em horários adicionais, a expectativa é agilizar os registros de ocorrência e ampliar a capacidade de apuração de crimes, como roubos de veículos, roubos de cargas e outras ocorrências que exigem atuação investigativa.

As medidas são implementadas em um cenário de melhora nos indicadores de violência letal em comparação com o período mais crítico registrado recentemente no município.

Em levantamentos anteriores, Itaguaí chegou a apresentar taxa de 61,6 Mortes Violentas Intencionais por 100 mil habitantes e ocupou a 16ª posição entre as cidades mais violentas do país.

No dado mais recente apresentado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a taxa caiu para 30,6 mortes por 100 mil habitantes. Com a redução, o município deixou de integrar o grupo das 20 cidades com as maiores taxas de violência letal do país.

O planejamento em andamento busca ampliar a capacidade de atuação das forças estaduais e contribuir para que a melhora dos indicadores de segurança seja mantida nos próximos anos.

Outra ação prevista é a criação de uma Sala de Oitiva e Atendimento nas dependências da 50ª Delegacia de Polícia, no Centro. O espaço, assim como a 4ª CIPM, ainda não iniciou as atividades e passa pelas etapas necessárias para sua implantação.

A sala será destinada ao atendimento de vítimas em situação de vulnerabilidade, incluindo mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

A proposta é oferecer um ambiente reservado para a escuta e a formalização de registros de ocorrência, garantindo mais privacidade e condições adequadas para relatos que demandam atendimento especializado.