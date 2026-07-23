Policiais da 4ª UPAm encontram nos animais marcas possivelmente causadas por rede de pesca - Divulgação/Reprodução Rede Social

Policiais da 4ª UPAm encontram nos animais marcas possivelmente causadas por rede de pescaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 23/07/2026 17:47

Itaguaí - Cerca de 50 arraias foram encontradas mortas em Coroa Grande, na faixa de areia de uma área costeira entre os municípios de Itaguaí e Mangaratiba, na Costa Verde. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os animais mortos no local.

Técnicos do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e policiais da 4ª UPAm averiguando a ocorrência Divulgação/Reprodução Rede Social

Equipes da 4ª GPAm, em apoio às secretarias municipais de Meio Ambiente e de Agricultura e Pesca de Itaguaí e Mangaratiba, estão apurando o ocorrido. A principal hipótese levantada até o momento é de que os animais tenham sido vítimas de descarte relacionado à pesca ilegal ou predatória.

Segundo Inea os animais mortos pertencem a uma única espécie Divulgação/Reprodução Rede Social

Segundo as autoridades municipais, o fato de as arraias terem baixo valor comercial e não terem sido encontrados exemplares mortos de outras espécies na mesma área reduz, inicialmente, a possibilidade de o episódio estar relacionado à poluição ou a outros fatores ambientais.

A ação conjunta entre os municípios tem como objetivo reforçar o combate à pesca irregular e predatória na região e identificar as circunstâncias que levaram à morte dos animais.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que, até o momento, não há indícios de que o episódio esteja relacionado à poluição ambiental. De acordo com o órgão, a mortalidade observada envolve apenas uma espécie, o que reforça a necessidade de uma investigação mais detalhada.

A hipótese inicial considerada pelo Inea é de uma possível interação com atividade pesqueira, incluindo pesca predatória ou captura incidental. O instituto informou que enviará uma equipe ao local para apurar o caso e auxiliar na identificação das causas da mortandade.