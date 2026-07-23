Policiais da 4ª UPAm encontram nos animais marcas possivelmente causadas por rede de pescaDivulgação/Reprodução Rede Social
Cerca de 50 arraias são encontradas mortas em praia de Itaguaí
Equipes ambientais investigam possível relação com pesca irregular e descarte de animais; Inea enviará técnicos para apurar as causas da mortandade
Rio+Saneamento leva atendimento itinerante a Itaguaí e Seropédica
Programa Rio+Perto de Você oferece serviços como negociação de débitos, Tarifa Social, segunda via de contas e atualização cadastral durante ações realizadas em julho.
Incêndio em fábrica da Gerdau mobiliza bombeiros em Santa Cruz, no Rio
Três quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater as chamas; não há informações oficiais sobre feridos, e fumaça foi vista em Itaguaí
Centro de Memória destaca cultura japonesa na Expo Itaguaí 2026
Exposição, oficinas, realidade virtual e atividades interativas aproximam o público da história da imigração japonesa e da formação cultural da Costa Verde durante os cinco dias da feira
Expo Itaguaí 2026 terá grandes shows e expectativa de movimentar a economia da cidade
Festa gratuita reúne atrações nacionais, rodeio, espaços temáticos e programação diversificada em comemoração aos 208 anos de Itaguaí
Câmara de Itaguaí aprova projeto que institui o Dia Municipal da Psoríase
De autoria da vereadora Rachel Secundo (PODE) durante a 27ª Sessão Ordinária da Casa Legislativa.
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