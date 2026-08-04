Ciep 496 Maestro Francisco MignoneDivulgação/PMI
CIEP 496, em Itaguaí, retoma aulas após reparo na rede elétrica
Unidade ficou sem energia após furto de cabos em julho; reparo foi concluído e aulas presenciais voltam nesta quarta-feira (5)
Prefeito cobra Light e concessionária abre atendimento presencial em Itaguaí
Medida foi adotada após vistoria de Haroldinho Jesus na agência e busca agilizar o atendimento aos afetados pela ventania. A Light garante que o serviço foi concluído nesse domingo (2)
Corrida 10K Ternium abre inscrições e valoriza patrimônio de Santa Cruz
Prova será realizada em 30 de agosto, com percursos de 3 km, 5 km e 10 km, reunindo esporte, inclusão e ações sociais na Zona Oeste do Rio
Itaguaí amplia plano de segurança com ações junto às polícias
Município já paga RAS a policiais civis e prepara implantação da 4ª CIPM e de sala especializada para atendimento a vítimas
Cerca de 50 arraias são encontradas mortas em praia de Itaguaí
Equipes ambientais investigam possível relação com pesca irregular e descarte de animais; Inea enviará técnicos para apurar as causas da mortandade
Rio+Saneamento leva atendimento itinerante a Itaguaí e Seropédica
Programa Rio+Perto de Você oferece serviços como negociação de débitos, Tarifa Social, segunda via de contas e atualização cadastral durante ações realizadas em julho.
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