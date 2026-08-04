Ciep 496 Maestro Francisco Mignone - Divulgação/PMI

Ciep 496 Maestro Francisco MignoneDivulgação/PMI

Publicado 04/08/2026 16:26

Itaguaí - As aulas presenciais do CIEP 496 – Municipalizado Maestro Francisco Mignone, em Itaguaí, serão retomadas nesta quarta-feira (5), após a conclusão dos reparos na rede elétrica da unidade. O fornecimento de energia havia sido interrompido após o furto de cabos , identificado no dia 24 de julho, durante o recesso escolar.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a empresa responsável pela manutenção das escolas foi acionada assim que o problema foi constatado para realizar a substituição dos cabos. A execução do serviço, porém, foi prolongada devido à necessidade de aquisição de um material específico que não estava disponível para pronta entrega.

Com a chegada do material, a instalação dos novos cabos foi iniciada. Nesta terça-feira (4), as equipes concluíram a etapa final de ligação ao quadro elétrico da escola, permitindo o restabelecimento do fornecimento de energia e a retomada das atividades presenciais no dia seguinte.

Durante o período em que a unidade permaneceu sem energia, os professores foram orientados a manter as atividades pedagógicas com o apoio de livros didáticos e materiais elaborados pela Secretaria Municipal de Educação.

Também foram realizados momentos de revisão e tira-dúvidas em um espaço da escola adaptado com iluminação provisória. A medida teve como objetivo reduzir os impactos provocados pela interrupção do fornecimento de energia e preservar o andamento do calendário letivo.