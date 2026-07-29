Sétimo ano de integração e inclusão ao esporte - Foto Divulgação/Ternium

Sétimo ano de integração e inclusão ao esporte Foto Divulgação/Ternium

Publicado 29/07/2026 18:24

Itaguaí - A 7ª edição da Corrida e Caminhada 10 km Ternium está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (29) para atletas profissionais, amadores e famílias que desejam participar de um dos eventos esportivos mais tradicionais de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A prova será realizada no dia 30 de agosto e contará com caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros, incentivando a prática esportiva, a promoção da saúde e a valorização do patrimônio histórico da região.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do evento até o dia 21 de agosto ou enquanto houver vagas. A taxa de participação é de R$ 65, além das tarifas do sistema, e garante ao atleta um kit com camiseta oficial, viseira e número de peito com chip de cronometragem. Todo o valor arrecadado será complementado pela Ternium e destinado a ações sociais desenvolvidas em Santa Cruz.

O percurso da prova passa por importantes pontos do Corredor Cultural de Santa Cruz, permitindo que os participantes conheçam marcos históricos do bairro, como o Hangar do Zeppelin, a antiga residência de veraneio da família imperial, as ruínas da casa do último vice-rei do Brasil, além de locais ligados à primeira linha telefônica da América Latina e ao primeiro gerador de energia elétrica do subúrbio carioca.

A organização também reforça o compromisso com a inclusão. Pessoas com Deficiência (PcDs) poderão participar da corrida mediante inscrição realizada diretamente com a organização por e-mail.

Segundo Fernanda Candeias, diretora Institucional e de Relações com a Comunidade e presidente do Instituto Ternium, a corrida fortalece os laços entre a empresa e a comunidade, incentivando a ocupação dos espaços públicos e a adoção de hábitos saudáveis. Ela destaca que ver as ruas de Santa Cruz reunindo famílias, jovens, crianças e corredores de diferentes idades demonstra o papel do esporte como instrumento de integração e valorização da história do bairro.

Promovida pela Ternium, a Corrida e Caminhada 10K integra as ações da empresa voltadas ao incentivo ao esporte, à qualidade de vida e ao fortalecimento do relacionamento com as comunidades onde atua.