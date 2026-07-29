Sétimo ano de integração e inclusão ao esporte Foto Divulgação/Ternium
Corrida 10K Ternium abre inscrições e valoriza patrimônio de Santa Cruz
Prova será realizada em 30 de agosto, com percursos de 3 km, 5 km e 10 km, reunindo esporte, inclusão e ações sociais na Zona Oeste do Rio
Corrida 10K Ternium abre inscrições e valoriza patrimônio de Santa Cruz
Prova será realizada em 30 de agosto, com percursos de 3 km, 5 km e 10 km, reunindo esporte, inclusão e ações sociais na Zona Oeste do Rio
Itaguaí amplia plano de segurança com ações junto às polícias
Município já paga RAS a policiais civis e prepara implantação da 4ª CIPM e de sala especializada para atendimento a vítimas
Cerca de 50 arraias são encontradas mortas em praia de Itaguaí
Equipes ambientais investigam possível relação com pesca irregular e descarte de animais; Inea enviará técnicos para apurar as causas da mortandade
Rio+Saneamento leva atendimento itinerante a Itaguaí e Seropédica
Programa Rio+Perto de Você oferece serviços como negociação de débitos, Tarifa Social, segunda via de contas e atualização cadastral durante ações realizadas em julho.
Incêndio em fábrica da Gerdau mobiliza bombeiros em Santa Cruz, no Rio
Três quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater as chamas; não há informações oficiais sobre feridos, e fumaça foi vista em Itaguaí
Centro de Memória destaca cultura japonesa na Expo Itaguaí 2026
Exposição, oficinas, realidade virtual e atividades interativas aproximam o público da história da imigração japonesa e da formação cultural da Costa Verde durante os cinco dias da feira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.