Prefeito Haroldinho de Jesus cobrando melhor atendimento à populaçãoDivulgação/PMI
Ao longo da ocorrência, 1,1 milhão de clientes tiveram o fornecimento de energia afetado em decorrência dos danos provocados pelos fortes ventos.
"Desde o início da operação, a companhia acionou um plano de contingência e mobilizou 2 mil profissionais em campo, que atuaram de forma ininterrupta na reconstrução da rede elétrica e na substituição de equipamentos danificados. Os trabalhos concentraram-se em ocorrências pontuais, a maioria com necessidade de atendimento individualizado pelas equipes, diretamente nos imóveis, para a normalização do fornecimento de energia".
A empresa destacou que com o avanço dos trabalhos, a Light concluiu, nos últimos dias, as obras de reconstrução da rede elétrica de maior complexidade. Com isso, o fornecimento foi restabelecido para grandes blocos de carga, normalizando simultaneamente o serviço para um grande número de clientes.
Durante toda a operação, a distribuidora priorizou os atendimentos a serviços essenciais, como hospitais, clínicas, unidades de segurança pública e empresas de saneamento, além de clientes com necessidades especiais e que utilizam equipamentos de suporte à vida.
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