Prefeito Haroldinho de Jesus cobrando melhor atendimento à população - Divulgação/PMI

Prefeito Haroldinho de Jesus cobrando melhor atendimento à populaçãoDivulgação/PMI

Publicado 03/08/2026 12:13 | Atualizado 04/08/2026 00:17

Itaguaí - A cobrança feita pelo prefeito de Itaguaí, Haroldinho Jesus, à Light na manhã desse sábado (1º) resultou na abertura temporária do atendimento presencial da concessionária. A medida começa a valer neste fim de semana e tem como objetivo atender moradores afetados pela falta de energia provocada por um forte vendaval que atingiu o município na última quarta-feira.

O temporal causou interrupções no fornecimento de energia em diversos bairros. Apesar de parte do serviço já ter sido restabelecida e de geradores terem sido instalados em algumas localidades, moradores ainda enfrentam períodos prolongados sem eletricidade.

Durante uma vistoria na agência da Light, Haroldinho protocolou um ofício solicitando a ampliação do atendimento ao público, o envio de mais equipes para as ruas e prioridade para os bairros que permanecem sem energia. Segundo o prefeito, a Prefeitura já concluiu a desobstrução das vias, permitindo o acesso das equipes da concessionária às áreas afetadas.

-Chegamos aqui e o atendimento ao cliente estava fechado. Como as pessoas que não têm acesso à internet vão abrir protocolo e informar quais ruas estão sem energia? Pedimos a abertura da agência e me informaram que o atendimento será realizado também no sábado e no domingo - afirmou.

O prefeito também criticou a demora para a normalização do fornecimento e disse que a administração municipal continuará acompanhando o trabalho da concessionária até que o serviço seja completamente restabelecido.

- Estou cobrando que todas as equipes saiam para as ruas. O papel da Prefeitura foi feito, nenhuma via permanece obstruída. Agora queremos que a Light trabalhe e devolva a energia para a população - declarou.

Em nota ao O Dia a concessionária explicou que na madrugada desse domingo (2), o trabalho de recomposição da rede elétrica reestabeleceu o fornecimento de energia para todos os clientes impactados pelo forte vendaval que atingiu o Rio de Janeiro na última quarta-feira (29).



Ao longo da ocorrência, 1,1 milhão de clientes tiveram o fornecimento de energia afetado em decorrência dos danos provocados pelos fortes ventos.



"Desde o início da operação, a companhia acionou um plano de contingência e mobilizou 2 mil profissionais em campo, que atuaram de forma ininterrupta na reconstrução da rede elétrica e na substituição de equipamentos danificados. Os trabalhos concentraram-se em ocorrências pontuais, a maioria com necessidade de atendimento individualizado pelas equipes, diretamente nos imóveis, para a normalização do fornecimento de energia".



A empresa destacou que com o avanço dos trabalhos, a Light concluiu, nos últimos dias, as obras de reconstrução da rede elétrica de maior complexidade. Com isso, o fornecimento foi restabelecido para grandes blocos de carga, normalizando simultaneamente o serviço para um grande número de clientes.



Durante toda a operação, a distribuidora priorizou os atendimentos a serviços essenciais, como hospitais, clínicas, unidades de segurança pública e empresas de saneamento, além de clientes com necessidades especiais e que utilizam equipamentos de suporte à vida.

Prefeitura oferece apoio a moradores

Haroldinho informou ainda que o Procon e a assessoria jurídica do município serão colocados à disposição dos moradores que tiveram prejuízos em razão da interrupção do fornecimento de energia. A orientação é que consumidores que perderam alimentos, medicamentos ou outros bens procurem os canais legais para buscar eventual ressarcimento.

- Quem precisar do apoio da Prefeitura para judicializar essas questões terá o suporte do Procon e da assessoria jurídica para correr atrás dos seus direitos - afirmou.

Segundo o prefeito, a administração municipal continuará fiscalizando a atuação da concessionária e poderá adotar medidas administrativas e judiciais caso os problemas no fornecimento de energia persistam.