Sexta-feira dia, 14, em Itaguaí - Divulgação/Rio+Saneamento

Sexta-feira dia, 14, em ItaguaíDivulgação/Rio+Saneamento

Publicado 14/08/2026 11:39

Itaguaí - Moradores de Itaguaí e Seropédica terão novas oportunidades de acessar, mais perto de casa, os serviços da Rio+Saneamento. Durante o mês de agosto, o programa Rio+Perto de Você, que realiza atendimento itinerante, passará pelos municípios do Rio.

Das 9h às 15h, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social, negociar débitos, atualizar dados cadastrais, solicitar ligação ou religação de água, obter informações sobre abastecimento e tratamento de água, regularizar pendências e conhecer os canais oficiais de atendimento da concessionária.



A primeira ação será realizada nesta sexta-feira (14), em Itaguaí, na praça localizada na Rua Estados Unidos, 1319, no bairro Jardim América. Na sexta-feira seguinte (21), o atendimento relacionado ao sistema de coleta e tratamento de esgoto, será realizado em Paracambi, na Praça Cara Nova, próxima à estação de trem, no Centro.



Encerrando a programação de agosto, o Rio+Perto de Você estará em Seropédica no dia 28, na Avenida Ministro Fernando Costa, 836, em frente à Câmara Municipal, no Centro.

Locais de atendimento

Itaguaí

Data: 14 de agosto de 2026 (sexta-feira)

Horário: 9h às 15h

Endereço: Rua Estados Unidos, 1319 — Jardim América



Seropédica

Data: 28 de agosto de 2026 (sexta-feira)

Horário: 9h às 15h

Endereço: Avenida Ministro Fernando Costa, 836 — Centro.