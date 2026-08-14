Sexta-feira dia, 14, em ItaguaíDivulgação/Rio+Saneamento

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Jaciara Santos
Itaguaí - Moradores de Itaguaí e Seropédica terão novas oportunidades de acessar, mais perto de casa, os serviços da Rio+Saneamento. Durante o mês de agosto, o programa Rio+Perto de Você, que realiza atendimento itinerante, passará pelos municípios do Rio.
Das 9h às 15h, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social, negociar débitos, atualizar dados cadastrais, solicitar ligação ou religação de água, obter informações sobre abastecimento e tratamento de água, regularizar pendências e conhecer os canais oficiais de atendimento da concessionária.

A primeira ação será realizada nesta sexta-feira (14), em Itaguaí, na praça localizada na Rua Estados Unidos, 1319, no bairro Jardim América. Na sexta-feira seguinte (21), o atendimento relacionado ao sistema de coleta e tratamento de esgoto, será realizado em Paracambi, na Praça Cara Nova, próxima à estação de trem, no Centro.

Encerrando a programação de agosto, o Rio+Perto de Você estará em Seropédica no dia 28, na Avenida Ministro Fernando Costa, 836, em frente à Câmara Municipal, no Centro.
Locais de atendimento
Itaguaí
Data: 14 de agosto de 2026 (sexta-feira)
Horário: 9h às 15h
Endereço: Rua Estados Unidos, 1319 — Jardim América

Seropédica
Data: 28 de agosto de 2026 (sexta-feira)
Horário: 9h às 15h
Endereço: Avenida Ministro Fernando Costa, 836 — Centro.
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