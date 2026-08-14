Sexta-feira dia, 14, em ItaguaíDivulgação/Rio+Saneamento
A primeira ação será realizada nesta sexta-feira (14), em Itaguaí, na praça localizada na Rua Estados Unidos, 1319, no bairro Jardim América. Na sexta-feira seguinte (21), o atendimento relacionado ao sistema de coleta e tratamento de esgoto, será realizado em Paracambi, na Praça Cara Nova, próxima à estação de trem, no Centro.
Encerrando a programação de agosto, o Rio+Perto de Você estará em Seropédica no dia 28, na Avenida Ministro Fernando Costa, 836, em frente à Câmara Municipal, no Centro.
Horário: 9h às 15h
Endereço: Rua Estados Unidos, 1319 — Jardim América
Seropédica
Horário: 9h às 15h
Endereço: Avenida Ministro Fernando Costa, 836 — Centro.
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