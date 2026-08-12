Treinamento no Parque Primavera - Divulgação/Reprodução Rede Social

Treinamento no Parque PrimaveraDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 12/08/2026 20:45 | Atualizado 12/08/2026 20:51

Itaguaí - Entre os dias 10 e 14 de agosto, a Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro realiza o Exercício de Campanha SACI, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. A atividade faz parte do treinamento das tropas e tem como objetivo aprimorar a capacidade operacional dos militares

Exército nas ruas de comunidade do município de Itaguaí Divulgação/Reprodução Rede Social



Durante o exercício, desta quarta-feira, 12, ocorreram deslocamentos de militares em situação tática, ocupação de bases figuradas e disparos, sempre dentro de uma programação previamente planejada e seguindo protocolos de segurança.



A movimentação chamou a atenção de moradores da região do Parque Primavera, principalmente pela presença de militares e equipamentos. Segundo o Exército, as ações são conduzidas por militares especializados e obedecem a rigorosos padrões de segurança. Durante o exercício, desta quarta-feira, 12, ocorreram deslocamentos de militares em situação tática, ocupação de bases figuradas e disparos, sempre dentro de uma programação previamente planejada e seguindo protocolos de segurança.A movimentação chamou a atenção de moradores da região do Parque Primavera, principalmente pela presença de militares e equipamentos. Segundo o Exército, as ações são conduzidas por militares especializados e obedecem a rigorosos padrões de segurança.

"Nossa o que está acontecendo na comunidade do Parque Primavera. Exército está na rua". Curiosidade e muitas perguntas, como está tomaram as redes sociais em torno da atividade militar. A área de treinamento estava monitorada dentro dos padrões de segurança da Corporação.



A orientação é para que os moradores não interfiram nas atividades e respeitem as determinações das autoridades durante o período do treinamento.