Treinamento no Parque PrimaveraDivulgação/Reprodução Rede Social
Durante o exercício, desta quarta-feira, 12, ocorreram deslocamentos de militares em situação tática, ocupação de bases figuradas e disparos, sempre dentro de uma programação previamente planejada e seguindo protocolos de segurança.
A movimentação chamou a atenção de moradores da região do Parque Primavera, principalmente pela presença de militares e equipamentos. Segundo o Exército, as ações são conduzidas por militares especializados e obedecem a rigorosos padrões de segurança.
A orientação é para que os moradores não interfiram nas atividades e respeitem as determinações das autoridades durante o período do treinamento.
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